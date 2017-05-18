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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 6,5.

Суперспасений у него в этот раз не было, но свою работу вратарь сделал спокойно и без единой ошибки. Заработал очередной «сухарь».

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

Снова были супернадежны в обороне, в том числе и в меньшинстве. В атаку в этот раз ходили очень мало, но этого от них и не требовалось.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,5.

Тоже сыграли очень надежно в обороне. Антипин поучаствовал в двух голевых атаках. Белов опасно щелкал по воротам Францоуза во втором периоде, но его бросок заблокировал Коварж. В третьей двадцатиминутке Антон организовал Панарину выход «один в ноль», но форвард его не использовал.

Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 7,0.

Орлов провел отличный матч. Забил великолепный гол, который оказался победным. Блокировал броски по воротам Василевского, классно страховал Зуба. Остановил опасный проход Ворачека во втором периоде. Насмотревшись на партнера, стал активнее играть в атаке и Зуб. Защитник СКА создал отменный момент для Андронова в третьем периоде.

Иван ПРОВОРОВ — 5,5.

Часто бросал по воротам, но без особого успеха. В обороне снова был небезупречен — совершил несколько ошибок в начале игры. Во втором периоде заработал удаление.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Валерий НИЧУШКИН — 6,0.

Это звено — главные «убийцы» чешского большинства. В неравных составах действовали просто здорово. Ничушкин с Телегиным несколько раз опасно убегали к воротам соперника в меньшинстве, но забить не сумели.

Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 5,5.

Старались прессинговать оборону соперника, создавали голевые моменты, но реализация хромала. Один Дадонов упустил минимум три железных возможности забросить шайбу.

Артемий ПАНАРИН — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 7,0.

Сделали выводы после провала в игре против США и провели отменный матч. Это при том, что уже на четвертой минуте игры Наместников был вынужден на время покинуть площадку из-за травмы. Самоотверженный центрфорвард заблокировал бросок соперника, получив повреждение. В дальнейшем Панарин и Кучеров играли вместе с Кузнецовым.

Центрфорвард «Вашингтона» фактически организовал гол Кучерова в большинстве. В третьем периоде Панарин снял все вопросы о победителе. Главный минус — проблемы с реализацией. Панарин и Кучеров должны были забивать гораздо больше.

Сергей ПЛОТНИКОВ — Евгений КУЗНЕЦОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,5.

Четвертое звено уже в начале матча вынужденно отдало своего центрфорварда Кучерову и Панарину. В результате Плотников и Барабанов до третьего периода играли с Ткачевым, а когда на площадку вернулся Наместников, он стал выходить в их тройке. Плотников здорово заметил подключение Орлова в моменте с первым голом. У самого Сергея было несколько хороших возможностей забить гол, но не повезло.

Владимир ТКАЧЕВ — 6,0.

В этот раз сыграл гораздо больше чем обычно. Хорошо подменил травмированного Наместникова.