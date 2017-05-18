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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
тв
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался Финляндия
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
Россия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29791832/
18 мая 2017, 20:54 | Спорт-Экспресс

7,0 — Орлову и Зубу за четвертьфинал с Чехией

«СЭ» разбирает по персоналиям победный для России четвертьфинал чемпионата мира по хоккею-2017 со сборной Чехии.

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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 6,5.

Суперспасений у него в этот раз не было, но свою работу вратарь сделал спокойно и без единой ошибки. Заработал очередной «сухарь».

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

Снова были супернадежны в обороне, в том числе и в меньшинстве. В атаку в этот раз ходили очень мало, но этого от них и не требовалось.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,5.

Тоже сыграли очень надежно в обороне. Антипин поучаствовал в двух голевых атаках. Белов опасно щелкал по воротам Францоуза во втором периоде, но его бросок заблокировал Коварж. В третьей двадцатиминутке Антон организовал Панарину выход «один в ноль», но форвард его не использовал.

Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 7,0.

Орлов провел отличный матч. Забил великолепный гол, который оказался победным. Блокировал броски по воротам Василевского, классно страховал Зуба. Остановил опасный проход Ворачека во втором периоде. Насмотревшись на партнера, стал активнее играть в атаке и Зуб. Защитник СКА создал отменный момент для Андронова в третьем периоде.

Иван ПРОВОРОВ — 5,5.

Часто бросал по воротам, но без особого успеха. В обороне снова был небезупречен — совершил несколько ошибок в начале игры. Во втором периоде заработал удаление.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Валерий НИЧУШКИН — 6,0.

Это звено — главные «убийцы» чешского большинства. В неравных составах действовали просто здорово. Ничушкин с Телегиным несколько раз опасно убегали к воротам соперника в меньшинстве, но забить не сумели.

Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 5,5.

Старались прессинговать оборону соперника, создавали голевые моменты, но реализация хромала. Один Дадонов упустил минимум три железных возможности забросить шайбу.

Артемий ПАНАРИН — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 7,0.

Сделали выводы после провала в игре против США и провели отменный матч. Это при том, что уже на четвертой минуте игры Наместников был вынужден на время покинуть площадку из-за травмы. Самоотверженный центрфорвард заблокировал бросок соперника, получив повреждение. В дальнейшем Панарин и Кучеров играли вместе с Кузнецовым.

Центрфорвард «Вашингтона» фактически организовал гол Кучерова в большинстве. В третьем периоде Панарин снял все вопросы о победителе. Главный минус — проблемы с реализацией. Панарин и Кучеров должны были забивать гораздо больше.

Сергей ПЛОТНИКОВ — Евгений КУЗНЕЦОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,5.

Четвертое звено уже в начале матча вынужденно отдало своего центрфорварда Кучерову и Панарину. В результате Плотников и Барабанов до третьего периода играли с Ткачевым, а когда на площадку вернулся Наместников, он стал выходить в их тройке. Плотников здорово заметил подключение Орлова в моменте с первым голом. У самого Сергея было несколько хороших возможностей забить гол, но не повезло.

Владимир ТКАЧЕВ — 6,0.

В этот раз сыграл гораздо больше чем обычно. Хорошо подменил травмированного Наместникова.
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18 Мая, 17:15 Зрители 6209 Плей-офф: 1/4 финала AccorHotels Arena
Россия 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Андрей Василевский Павел Францоуз
1-й период
02:38 Сергей Андронов
Давид Пастрняк 06:32
08:45 Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
09:39 Никита Гусев
Якуб Ержабек 12:44
13:36 Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
17:05 Александр Барабанов
2-й период
28:53 Иван Проворов
3-й период
Якуб Ворачек 43:29
47:55 Никита Кучеров
53:55 Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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