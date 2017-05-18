Знарок назвал отвратительным лед на арене в Париже

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Сборная России обыграла в матче ¼ финала команду Чехии со счетом 3:0.

«Игра психологически была для нас важной, мы готовились к ней, учитывая ситуацию с переездом (из Кельна), — сказал Знарок. — Качество льда отвратительное, на арене было очень жарко».

«Первый период практически оборонялись, и потом пересилили себя и стали показывать свою игру», — добавил специалист.

Следующий матч сборная России сыграет 20 мая с победителем пары Канада — Германия.