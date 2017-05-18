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Перед стадионом, где должен был состояться первый четвертьфинальный матч, было очень мало народу. Я смотрел на часы — до начала игры час. Российских болельщиков слишком мало, французы не пришли. Эй, вы чего, местные? Каждый день Артемий Панарин приезжает? Евгений Кузнецов у вас не гостит, ведь он в Париже вообще первый раз.

Представители ИИХФ сообщают грустные новости. Продано лишь всего шесть тысяч билетов и к началу матча цифра изменилась не слишком сильно. За полчаса до стартового вбрасывания в фойе пусто.

Не надо было отправлять сборную России в Париж. В Кельне был бы огромный доход от матча, ведь все фанаты там. А тут еще и французские организаторы намудрили. На стадионе только безалкогольное пиво. Старожилы турнира сообщают, что где-то открыт бар, где все-таки дают нормальный напиток, но очередь там, кажется, еще с группового этапа.

Плюс на арене нельзя купить шайбы. Штрих, но все равно неприятно. Вокруг стадиона много полицейских с оружием, но они всем видом демонстрируют дружелюбие. Город в таком положении, что надо быть начеку. Но если ничего не происходит, то и злиться не надо.

Российская команда изменила свое расписание только в одном — завтрак был растянут на два часа. Раскатки не было бы в любом случае, а утром кто-то из игроков отправился к Эйфелевой башне. Развеяться, прогуляться. Не все пошли, но многие.

Единственный плюс от небольшого количества зрителей — кондиционеры справляются с нагрузкой и возле льда прохладнее, чем было сутки назад. Впрочем, проблемы со льдом были — вы же видели все сами. Шайба не катит.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Соло Орлова - этот гол явно достоин вашего лайка. Ведём 1:0! <a href="https://t.co/DKiurnLUtV">pic.twitter.com/DKiurnLUtV</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/865214534528757760">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Владислав Наместников в конце первого периода принял шайбу на себя очень неудачно и покинул площадку. И тут Олег Знарок сделал то, что от него и ждали с самого начала. Перевел Евгения Кузнецова к Артемию Панарину и Никите Кучерову. Сразу же стало гораздо лучше. Евгений вместе с Сергеем Плотниковым и Александром Барабановым не знал, что и делать.

Мы опять почему-то провалили начало первого периода. У чехов было больше моментов, больше шансов, больше активности, но тут в дело вступил Андрей Василевский. Наш голкипер на чемпионате мира уверен в себе, дает очень неоднозначные интервью, но делом показывает, что имеет право на собственную точку зрения.

В итоге мы ушли на перерыв благодаря вратарю и большинству со счетом 2:0, а не 0:2, и чешская команда никак не смогла восстановиться после этого. Моменты были, но с каждым моментом уверенность соперника в то, что они сегодня могут отличиться, таяла.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Куууч! После паса Кузнецова настоящее попадание на ?/?. 2:0! <a href="https://t.co/8mqtliPJB6">pic.twitter.com/8mqtliPJB6</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/865216875994722306">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— 6209 человека присутствует на матче, — объявили нам перед третьим периодом.

А в Кельне было бы 17 тысяч зрителей, которые бы еще заработали за счет еды и напитков для организаторов вторую кассу. Но не прогадали те, кто не потратил двести евро на переезд из Кельна (вообще-то дороже, так как расписание поездов не позволяет вернуться в тот же день). Наша команда вышла в полуфинал очень легко.

В конце третьего периода, наконец, забил Артемий Панарин, который за 40 с лишним минут имел два железобетонных момента, но никак не мог переиграть голкипера «Трактора» Францоуза.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Идеальный пас Кучерова⚡и гол Панарина?Даааа! Красота и 3:0! <a href="https://t.co/6Lj62Ab28p">pic.twitter.com/6Lj62Ab28p</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/865240982211764224">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чешская команда на этом турнире отыгрывалась со счета 0:3 во встрече с чехами — теперь хочется пересмотреть ту игру. Как финны позволили им отыграться?

Но зато мы точно проведем еще два матча. Чисто математически шансы на медали возросли.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Парижа.