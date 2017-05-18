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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
тв
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался Финляндия
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
Россия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29791428/
18 мая 2017, 20:10 | Спорт-Экспресс

Назад в Кельн. Россия — в полуфинале ЧМ

Сборная России обыграла Чехию в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017.

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Перед стадионом, где должен был состояться первый четвертьфинальный матч, было очень мало народу. Я смотрел на часы — до начала игры час. Российских болельщиков слишком мало, французы не пришли. Эй, вы чего, местные? Каждый день Артемий Панарин приезжает? Евгений Кузнецов у вас не гостит, ведь он в Париже вообще первый раз.

Представители ИИХФ сообщают грустные новости. Продано лишь всего шесть тысяч билетов и к началу матча цифра изменилась не слишком сильно. За полчаса до стартового вбрасывания в фойе пусто.

Не надо было отправлять сборную России в Париж. В Кельне был бы огромный доход от матча, ведь все фанаты там. А тут еще и французские организаторы намудрили. На стадионе только безалкогольное пиво. Старожилы турнира сообщают, что где-то открыт бар, где все-таки дают нормальный напиток, но очередь там, кажется, еще с группового этапа.

Плюс на арене нельзя купить шайбы. Штрих, но все равно неприятно. Вокруг стадиона много полицейских с оружием, но они всем видом демонстрируют дружелюбие. Город в таком положении, что надо быть начеку. Но если ничего не происходит, то и злиться не надо.

Российская команда изменила свое расписание только в одном — завтрак был растянут на два часа. Раскатки не было бы в любом случае, а утром кто-то из игроков отправился к Эйфелевой башне. Развеяться, прогуляться. Не все пошли, но многие.

Единственный плюс от небольшого количества зрителей — кондиционеры справляются с нагрузкой и возле льда прохладнее, чем было сутки назад. Впрочем, проблемы со льдом были — вы же видели все сами. Шайба не катит.

Владислав Наместников в конце первого периода принял шайбу на себя очень неудачно и покинул площадку. И тут Олег Знарок сделал то, что от него и ждали с самого начала. Перевел Евгения Кузнецова к Артемию Панарину и Никите Кучерову. Сразу же стало гораздо лучше. Евгений вместе с Сергеем Плотниковым и Александром Барабановым не знал, что и делать.

Мы опять почему-то провалили начало первого периода. У чехов было больше моментов, больше шансов, больше активности, но тут в дело вступил Андрей Василевский. Наш голкипер на чемпионате мира уверен в себе, дает очень неоднозначные интервью, но делом показывает, что имеет право на собственную точку зрения.

В итоге мы ушли на перерыв благодаря вратарю и большинству со счетом 2:0, а не 0:2, и чешская команда никак не смогла восстановиться после этого. Моменты были, но с каждым моментом уверенность соперника в то, что они сегодня могут отличиться, таяла.

— 6209 человека присутствует на матче, — объявили нам перед третьим периодом.

А в Кельне было бы 17 тысяч зрителей, которые бы еще заработали за счет еды и напитков для организаторов вторую кассу. Но не прогадали те, кто не потратил двести евро на переезд из Кельна (вообще-то дороже, так как расписание поездов не позволяет вернуться в тот же день). Наша команда вышла в полуфинал очень легко.

В конце третьего периода, наконец, забил Артемий Панарин, который за 40 с лишним минут имел два железобетонных момента, но никак не мог переиграть голкипера «Трактора» Францоуза.

Чешская команда на этом турнире отыгрывалась со счета 0:3 во встрече с чехами — теперь хочется пересмотреть ту игру. Как финны позволили им отыграться?

Но зато мы точно проведем еще два матча. Чисто математически шансы на медали возросли.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парижа.

© Ньюстюб
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18 Мая, 17:15 Зрители 6209 Плей-офф: 1/4 финала AccorHotels Arena
Россия 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Андрей Василевский Павел Францоуз
1-й период
02:38 Сергей Андронов
Давид Пастрняк 06:32
08:45 Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
09:39 Никита Гусев
Якуб Ержабек 12:44
13:36 Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
17:05 Александр Барабанов
2-й период
28:53 Иван Проворов
3-й период
Якуб Ворачек 43:29
47:55 Никита Кучеров
53:55 Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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