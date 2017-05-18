Назад в Кельн. Россия — в полуфинале ЧМ
Сборная России обыграла Чехию в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017.
Перед стадионом, где должен был состояться первый четвертьфинальный матч, было очень мало народу. Я смотрел на часы — до начала игры час. Российских болельщиков слишком мало, французы не пришли. Эй, вы чего, местные? Каждый день Артемий Панарин приезжает? Евгений Кузнецов у вас не гостит, ведь он в Париже вообще первый раз.
Представители ИИХФ сообщают грустные новости. Продано лишь всего шесть тысяч билетов и к началу матча цифра изменилась не слишком сильно. За полчаса до стартового вбрасывания в фойе пусто.
Не надо было отправлять сборную России в Париж. В Кельне был бы огромный доход от матча, ведь все фанаты там. А тут еще и французские организаторы намудрили. На стадионе только безалкогольное пиво. Старожилы турнира сообщают, что
Плюс на арене нельзя купить шайбы. Штрих, но все равно неприятно. Вокруг стадиона много полицейских с оружием, но они всем видом демонстрируют дружелюбие. Город в таком положении, что надо быть начеку. Но если ничего не происходит, то и злиться не надо.
Российская команда изменила свое расписание только в одном — завтрак был растянут на два часа. Раскатки не было бы в любом случае, а утром
Единственный плюс от небольшого количества зрителей — кондиционеры справляются с нагрузкой и возле льда прохладнее, чем было сутки назад. Впрочем, проблемы со льдом были — вы же видели все сами. Шайба не катит.
Владислав Наместников в конце первого периода принял шайбу на себя очень неудачно и покинул площадку. И тут Олег Знарок сделал то, что от него и ждали с самого начала. Перевел Евгения Кузнецова к Артемию Панарину и Никите Кучерову. Сразу же стало гораздо лучше. Евгений вместе с Сергеем Плотниковым и Александром Барабановым не знал, что и делать.
Мы опять
В итоге мы ушли на перерыв благодаря вратарю и большинству со счетом 2:0, а не 0:2, и чешская команда никак не смогла восстановиться после этого. Моменты были, но с каждым моментом уверенность соперника в то, что они сегодня могут отличиться, таяла.
— 6209 человека присутствует на матче, — объявили нам перед третьим периодом.
А в Кельне было бы 17 тысяч зрителей, которые бы еще заработали за счет еды и напитков для организаторов вторую кассу. Но не прогадали те, кто не потратил двести евро на переезд из Кельна (вообще-то дороже, так как расписание поездов не позволяет вернуться в тот же день). Наша команда вышла в полуфинал очень легко.
В конце третьего периода, наконец, забил Артемий Панарин, который за 40 с лишним минут имел два железобетонных момента, но никак не мог переиграть голкипера «Трактора» Францоуза.
Чешская команда на этом турнире отыгрывалась со счета 0:3 во встрече с чехами — теперь хочется пересмотреть ту игру. Как финны позволили им отыграться?
Но зато мы точно проведем еще два матча. Чисто математически шансы на медали возросли.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парижа.
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|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол