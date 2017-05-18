Сборная России по хоккею поедет в Кельн на полуфинал ЧМ на поезде
ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею отправится на полуфинальный матч чемпионата мира, который пройдет в Кельне, в пятницу на поезде. Об этом ТАСС сообщил первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале и вышла в следующую стадию турнира. Матч проходил в Париже. В полуфинале сборная России может встретиться с командой Канады, которая позже в четверг сыграет в своем четвертьфинальном матче со сборной Германии.
«По плану мы отправимся на поезде в Кельн завтра, — сказал Ротенберг. — Мы победили за счет дисциплины, играли друг за друга. Команда выглядела единым целым, все трудности, которые были, мы преодолели, это сплотило команду».
Групповой этап сборная России провела в Кельне, на четвертьфинальный матч в Париж она также приехала на поезде.
Полуфинал чемпионата мира пройдет 20 мая.
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
Вратари
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол