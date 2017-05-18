Сборная России по хоккею поедет в Кельн на полуфинал ЧМ на поезде

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В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале и вышла в следующую стадию турнира. Матч проходил в Париже. В полуфинале сборная России может встретиться с командой Канады, которая позже в четверг сыграет в своем четвертьфинальном матче со сборной Германии.

«По плану мы отправимся на поезде в Кельн завтра, — сказал Ротенберг. — Мы победили за счет дисциплины, играли друг за друга. Команда выглядела единым целым, все трудности, которые были, мы преодолели, это сплотило команду».

Групповой этап сборная России провела в Кельне, на четвертьфинальный матч в Париж она также приехала на поезде.

Полуфинал чемпионата мира пройдет 20 мая.