Мутко: Полуфинал ЧМ по хоккею будет для сборной России равносилен финалу
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Матч ½ финала чемпионата мира будет для хоккеистов сборной России сродни финалу. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.
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В четверг сборная России обыграла чехов со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал турнира.
«Наша команда сильнее сборной Чехии, — сказал Мутко. — Сыграли здорово, как положено — организованно, дисциплинированно, доминировали на протяжении всей игры. Поэтому заслуженно в полуфинале, этот полуфинал будет равносилен финалу. Будем надеяться, что (хоккеисты) восстановятся и наберутся сил, будем болеть за них всей душой».
В полуфинале сборная России может встретиться с действующими чемпионами мира канадцами, которые позже в четверг сыграют в своем четвертьфинальном матче со сборной Германии.
Полуфинал пройдет 20 мая в Кельне.
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|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол