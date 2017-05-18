Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом периоде подопечные Олега Знарка забросили две шайбы. Счет был открыт на 8-й минуте. Дмитрий Орлов получил шайбу в чужой зоне, на ложном замахе обыграл одного из защитников и бросил в нижний угол ворот чешской сборной. Еще через пять минут Кузнецов и Кучеров разыграли результативную комбинацию. Кузнецов проехал с шайбой за воротами и сделал передачу Кучерову, который мощным броском пробил под перекладину.

С комфортным преимуществом в счете россияне во втором периоде действовали более осторожно. Количество бросков резко сократилось, тем не менее, Панарин и Ничушкин могли увеличить счет. Во второй двадцатиминутке вратарь чешской сборной Павел Францоуз неоднократно спасал свою команду, а бросок Ничушкина отразила штанга.

В третьем периоде россияне установили окончательный счет. Артемий Панарин после отличного паса Кучерова с нескольких метров без сопротивления точно бросил по воротам. В оставшееся время чешские хоккеисты не сумели возродить интригу, отказавшись от замены вратаря на полевого игрока.