Финляндия одержала победу над США в четвертьфинале ЧМ-2017
Сборная Финляндии одержала победу над командой США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:0.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, а на старте второй двадцатиминутки Микко Рантанен открыл счёт, реализовав большинство финской команды. В третьем периоде окончательный результат установил Йоонас Кемппайнен. Вратарь Харри Сятери провёл матч на ноль, отразив 23 броска.
В полуфинале сборная Финляндии встретится с победителем матча Швейцария — Швеция. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.
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Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Джимми Ховард 57:10 (Дж. Ховард 58:08-58:23)
|Харри Сятери
|1-й период
|16:27
|Ник Шмолц
|2-й период
|20:26
|Андерс Ли
|Микко Рантанен (В-М. Савинайнен, С. Ахо)
|21:01
|28:39
|Андерс Ли
|Антти Пильстрем
|37:55
|3-й период
|42:17
|Кевин Хэйс
|Йоонас Кемппайнен (Ю. Аалтонен)
|46:49
|48:36
|Кевин Хэйс
|58:08
|Джек Айкел
|Атте Охтамаа
|58:46
Статистика
|12
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол