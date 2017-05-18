Финляндия одержала победу над США в четвертьфинале ЧМ-2017

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а на старте второй двадцатиминутки Микко Рантанен открыл счёт, реализовав большинство финской команды. В третьем периоде окончательный результат установил Йоонас Кемппайнен. Вратарь Харри Сятери провёл матч на ноль, отразив 23 броска.

В полуфинале сборная Финляндии встретится с победителем матча Швейцария — Швеция. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.