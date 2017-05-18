Неизвестный угрожал жене знаменитого пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера убийством детей, если она не переведет на счет преступника €900 тыс. Полиция задержала шантажиста, который вскоре признал свою вину, но не смог объяснить причины своего поступка.