Василевский и Рутта — лучшие игроки четвертьфинала ЧМ-2017 Россия — Чехия
Защитник сборной Чехии Ян Рутта и вратарь сборной России Андрей Василевский признаны лучшими игроками четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею 2017 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/25
Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась победой россиян со счётом 3:0.
Андрей Василевский оформил свой третий «сухарь» на турнире, отразив 27 бросков. Ян Рутта провёл на льду 18 минут 49 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1».
Сборная России в полуфинале встретится с победителем пары Канада — Германия.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
Вратари
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол