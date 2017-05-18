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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
тв
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался Финляндия
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
Россия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29791268/
18 мая 2017, 19:45 | Чемпионат.com

Василевский и Рутта — лучшие игроки четвертьфинала ЧМ-2017 Россия — Чехия

Защитник сборной Чехии Ян Рутта и вратарь сборной России Андрей Василевский признаны лучшими игроками четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею 2017 года.

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Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась победой россиян со счётом 3:0.

Андрей Василевский оформил свой третий «сухарь» на турнире, отразив 27 бросков. Ян Рутта провёл на льду 18 минут 49 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1».

Сборная России в полуфинале встретится с победителем пары Канада — Германия.
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18 Мая, 17:15 Зрители 6209 Плей-офф: 1/4 финала AccorHotels Arena
Россия 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Андрей Василевский Павел Францоуз
1-й период
02:38 Сергей Андронов
Давид Пастрняк 06:32
08:45 Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
09:39 Никита Гусев
Якуб Ержабек 12:44
13:36 Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
17:05 Александр Барабанов
2-й период
28:53 Иван Проворов
3-й период
Якуб Ворачек 43:29
47:55 Никита Кучеров
53:55 Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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