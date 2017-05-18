Россия вышла в полуфинал чемпионата мира

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К середине первого периода сборная России вышла вперед, шайбу в ворота чешской команды забросил Дмитрий Орлов, авторами результативных передач стали Сергей Плотников и Виктор Антипин. За шесть с половиной минут до конца периода российские хоккеисты увеличили преимущество в счете. После передач Евгения Кузнецова и Виктора Антипина шайбу забросил Никита Кучеров, реализовав большинство.

Во втором периоде болельщики заброшенных шайб не увидели.

За шесть минут до конца третьего периода сборная России сумела вновь поразить воорота чешской команды, автором гола стал Артемий Панарин, ассистировали Никита Кучеров и Евгений Кузнецов.

Таким образом, сборная России одержала победу со счетом 3:0 и вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары Канада — Германия.