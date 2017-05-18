Минск и Рига презентовали в Кельне заявку на проведение ЧМ по хоккею 2021 года

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
тв
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29791116/
18 мая 2017, 19:27 | БЕЛТА

Минск и Рига презентовали в Кельне заявку на проведение ЧМ по хоккею 2021 года

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Рига сегодня в Кельне презентовали совместную заявку на проведение хоккейного чемпионата мира 2021 года. Презентация белорусско-латвийской заявки прошла под слоганом «Страсть. Без границ», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© Reuters

Первоначально Беларусь планировала самостоятельно бороться за право принять планетарный хоккейный форум-2021 и провести его на двух ледовых стадионах столицы — «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене», как это было в 2014 году. Однако в январе 2017 года было принято решения объединить усилия с Ригой, которая также имеет опыт проведения главного хоккейного турнира: столица Латвии с успехом провела чемпионат планеты в 2006 году. Теперь оба города намерены снова принять мировое первенство и на высшем уровне провести столь значимый турнир. В преддверии голосования президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высоко оценил шансы Минска и Риги.

Соперником белорусско-латвийского проекта будет Финляндия, которая планирует провести ЧМ-2021 в Тампере и Хельсинки. Их презентация также прошла сегодня в Кельне перед первыми четвертьфиналами чемпионата мира-2017.

Там же завтра, 19 мая, пройдет голосование, после которого и определится хозяин хоккейного чемпионата мира 2021 года. В выборах примут участие представители 67 национальных хоккейных ассоциаций, входящих в IIHF.

Следующий планетарный форум пройдет в 2018 году в Дании (Копенгаген, Хернинг), ЧМ-2019 примет Словакия (Братислава. Кошице), в 2020 году хозяином хоккейного ЧМ будет Швейцария (Цюрих, Лозанна).
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