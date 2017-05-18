Россия обыгрывает Чехию после первого периода

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К середине первого периода сборная России вышла вперед, шайбу в ворота чешской команды забросил Дмитрий Орлов, автором результативной передачи стал Сергей Плотников. За шесть с половиной минут до конца периода российские хоккеисты увеличили преимущество в счете. После передачи Евгения Кузнецова шайбу забросил Никита Кучеров, реализовав большинство.