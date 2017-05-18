Вячеслав Фетисов: В игре сборной России просматривались элементы «красной машины»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре команды на групповом этапе чемпионата мира в Кельне и Париже.
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Видимо, что-то случилось...
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«По ходу турнира игра сборной России потихоньку отлаживалась. Стартовали мы не очень здорово: в матче со шведами сильно чувствовалась неуверенность, особенно в первых двух периодах. Только к концу матча заиграли
В целом было видно, что ребята провели групповой турнир с искрой в глазах, с желанием.
Иногда даже просматривались элементы того хоккея, в который играла еще наша, советская «красная машина», — красивая, комбинационная, напористая и, что самое главное, уверенная игра.
На Западе ведь почему прозвали нас «красной машиной» в те годы? Потому что думали, что мы тренируемся как железные, безостановочные роботы. А мы побеждали, потому что играли с душой. Эти ребята тоже играют с большим желанием, — сказал Фетисов в интервью «Газета.Ru».
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