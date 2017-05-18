Путин едва ли посмотрит хоккей из-за графика, но о счете ему будут докладывать
СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вряд ли сможет посмотреть в прямом эфире трансляцию матча ¼ финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. Об этом сообщил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Отметив, что игра начнется в 17:15 мск, Песков пояснил, что у Путина в это время еще скорее всего будет продолжаться совещание с военными, а на 18:00 запланировано другое мероприятие. «Поэтому вряд ли у него получится (посмотреть хоккей), он работает. Но, естественно, будем рассказывать ему — какой счет, что происходит», — подчеркнул
Матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Чехии начнется в 17:15 мск в Париже.
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