Что будет со сборной России после Чехии. Мнение Шевченко

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
17:15 не начался США
Финляндия
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29787815/
18 мая 2017, 15:40 | Спорт-Экспресс

Что будет со сборной России после Чехии. Мнение Шевченко

Спецкор «СЭ» рассуждает о последствиях сегодняшнего результата в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРОИГРАЕМ

Сборная России после встречи с командой США уже не может считаться явным фаворитом во встрече против Чехии, так как мы показали всему миру, что можем играть слабо. Неудача может поменять ход подготовки к Олимпийским играм.

Если мы неожиданно проиграем Чехии, то все опять может измениться с нашей сборной. Никакие разговоры Олега Знарка о том, что у нас молодая команда, не будут приняты во внимание. Когда сборная осталась без медалей, то сразу же полетела голова Вячеслава Быкова. Все моментально забыли, что он вернул стране золото, да еще и в Квебеке, обыграв в финале канадцев. После поражений на этой стадии летели головы Владимира Крикунова и Владимира Плющева. Сохранил свою работу только Зинэтула Билялетдинов после разгрома от команды США.

Сейчас ситуация ближе к той, что была у Билялетдинова. Олега Знарка брали именно на олимпийский цикл, и не будут увольнять хотя бы потому, что и ставить некого. Илья Воробьев только вникает в особенности работы главным тренером сборной и пока явно не готов. Вячеслав Быков — в отпуске. Иностранных специалистов мы не рассматриваем, да и сейчас этим поздно заниматься.

Другой вопрос, что Олег Знарок уже окончательно израсходует свой лимит на неудачи (напомним, что он уже проиграл два чемпионата мира). Плюс тренер сам себя загнал в угол, когда вместо того, чтобы целенаправленно готовиться к Корее, привез в Кельн и Париж состав, который точно не сможет сыграть на Олимпиаде.

К февралю у него будут только этапы Евротура и крайне скудный выбор игроков на все позиции. И нет опытного вратаря. Илья Сорокин сыграл полторы игры в Корее, Игоря Шестеркина вообще ни разу не раздевали на матчи, а именно им приезжать в олимпийскую деревню и переживать давление. А на Зимних Играх терялись и не такие люди.

С другой стороны, поражение от чехов будет полезным. Да-да, вы не ослышались. Шоковая терапия используется медициной и приносит результат. Может быть, после неудачи у нас поймут, что базовый клуб сборной — это утопия, а сильные хоккеисты появляются только в мощном турнире.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫИГРАЕМ

Мы, безусловно, сильней сборной Чехии. Да, они провели ровный групповой этап, да неплохо смотрелись с канадцами и швейцарцами, но по составу — мы лучше. У нас есть Андрей Василевский, у нас есть Никита Кучеров, который может набирать на чемпионате мира хоть по 5−7 очков за игру, если находится в настроении. Таких ребят и близко нет в команде Чехии.

Если мы победим, то нас ждет отличная игра против Канады (Германия вряд ли сможет сопротивляться). А это интерес зрителей к игре. Вся страна будет в субботу смотреть хоккей, и это может самым лучшим образом сказаться на развитии вида спорта. Особенно, если победим и канадцев.

Но даже если проиграем, то мы четко будем понимать, как нам нужно работать, к чему нужно стремиться. Даже разгром в Праге от канадцев многому научил Олега Знарка, а после Кубка мира наша команда поменялась. Не по составу, а по игре. Может быть, не очень заметно, но российская сборная стала играть в более современный хоккей. Да иногда подводят исполнители, но стиль стал гораздо агрессивней, мудрей.

Есть и еще один фактор. Многие ребята в нашей команде в будущем сезоне должны либо что-то вновь доказывать в своей карьере (Артемий Панарин, Евгений Кузнецов), либо должны создавать себе репутацию (Вадим Шипачев, Виктор Антипин). Они должны четко осознавать, что титул чемпиона мира в качестве одного из лидеров сборной придаст им уверенности.

И, конечно, команда должна задержаться в Кельне до конца турнира. Хотя бы ради журналистов. У всех нас билеты обратно на понедельник, и если в Германию не вернется сборная России, то редактор каждого издания будет нервничать. Люди в командировке, а им делать нечего.

Нас пожалейте.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парижа
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