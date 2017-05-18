Что будет со сборной России после Чехии. Мнение Шевченко
Спецкор «СЭ» рассуждает о последствиях сегодняшнего результата в четвертьфинальном матче чемпионата мира.
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРОИГРАЕМ
Сборная России после встречи с командой США уже не может считаться явным фаворитом во встрече против Чехии, так как мы показали всему миру, что можем играть слабо. Неудача может поменять ход подготовки к Олимпийским играм.
Если мы неожиданно проиграем Чехии, то все опять может измениться с нашей сборной. Никакие разговоры Олега Знарка о том, что у нас молодая команда, не будут приняты во внимание. Когда сборная осталась без медалей, то сразу же полетела голова Вячеслава Быкова. Все моментально забыли, что он вернул стране золото, да еще и в Квебеке, обыграв в финале канадцев. После поражений на этой стадии летели головы Владимира Крикунова и Владимира Плющева. Сохранил свою работу только Зинэтула Билялетдинов после разгрома от команды США.
Сейчас ситуация ближе к той, что была у Билялетдинова. Олега Знарка брали именно на олимпийский цикл, и не будут увольнять хотя бы потому, что и ставить некого. Илья Воробьев только вникает в особенности работы главным тренером сборной и пока явно не готов. Вячеслав Быков — в отпуске. Иностранных специалистов мы не рассматриваем, да и сейчас этим поздно заниматься.
Другой вопрос, что Олег Знарок уже окончательно израсходует свой лимит на неудачи (напомним, что он уже проиграл два чемпионата мира). Плюс тренер сам себя загнал в угол, когда вместо того, чтобы целенаправленно готовиться к Корее, привез в Кельн и Париж состав, который точно не сможет сыграть на Олимпиаде.
К февралю у него будут только этапы Евротура и крайне скудный выбор игроков на все позиции. И нет опытного вратаря. Илья Сорокин сыграл полторы игры в Корее, Игоря Шестеркина вообще ни разу не раздевали на матчи, а именно им приезжать в олимпийскую деревню и переживать давление. А на Зимних Играх терялись и не такие люди.
С другой стороны, поражение от чехов будет полезным.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫИГРАЕМ
Мы, безусловно, сильней сборной Чехии. Да, они провели ровный групповой этап, да неплохо смотрелись с канадцами и швейцарцами, но по составу — мы лучше. У нас есть Андрей Василевский, у нас есть Никита Кучеров, который может набирать на чемпионате мира хоть по 5−7 очков за игру, если находится в настроении. Таких ребят и близко нет в команде Чехии.
Если мы победим, то нас ждет отличная игра против Канады (Германия вряд ли сможет сопротивляться). А это интерес зрителей к игре. Вся страна будет в субботу смотреть хоккей, и это может самым лучшим образом сказаться на развитии вида спорта. Особенно, если победим и канадцев.
Но даже если проиграем, то мы четко будем понимать, как нам нужно работать, к чему нужно стремиться. Даже разгром в Праге от канадцев многому научил Олега Знарка, а после Кубка мира наша команда поменялась. Не по составу, а по игре. Может быть, не очень заметно, но российская сборная стала играть в более современный хоккей. Да иногда подводят исполнители, но стиль стал гораздо агрессивней, мудрей.
Есть и еще один фактор. Многие ребята в нашей команде в будущем сезоне должны либо
И, конечно, команда должна задержаться в Кельне до конца турнира. Хотя бы ради журналистов. У всех нас билеты обратно на понедельник, и если в Германию не вернется сборная России, то редактор каждого издания будет нервничать. Люди в командировке, а им делать нечего.
Нас пожалейте.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парижа
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