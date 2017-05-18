Джон Купер: Мы фавориты матча с Германией, но нам это не помешает

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Матч в Кельне начнется сегодня в 21:15 мск.

«Я доволен, как наша сборная провела два последних матча. У немцев отличная команда, их усилил (Леон) Драйзайтль. Мы ждем тяжелого матча. Да, мы фавориты, но нам это не помешает. Мы серьезно готовимся к этой игре. На стороне немцев болельщики, которые будут гнать команду вперед. Будет важно справиться с их давлением», — сказал Купер.