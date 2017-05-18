Шикин: Панарин на ЧМ-2017 открылся совсем с другой стороны
Вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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«Конечно, слежу за выступлениями нашей сборной. По составу очень сильная команда в этом году, в принципе, как и всегда. Интересно наблюдать за игрой ребят, видно, что они играют в комбинационный, русский хоккей. Радует, что сенсаций на ЧМ очень много, та же Латвия хорошо выступила. Нельзя сказать, что это
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