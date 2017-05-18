Дэйв Кинг: Сейчас российским тренерам нужно принимать быстрые решения, а это им не подходит

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В последний раз россияне становились чемпионами мира в 2014 году, а последней медалью на Олимпиаде стала бронза в 2002 году.

Кинг с 2005 по 2006 год работал в магнитогорском «Металлурге», с 2014 по 2015 год он возглавлял «Локомотив».

— Очень тяжело собрать хоккеистов из разных команд и поставить игру, — цитирует официальный сайт Международной федерации хоккея Кинга. — Бэбкоку это удалось. Но для российских тренеров все по-другому, потому что когда их игроки выступают в НХЛ, они играют в другом стиле. Поэтому им нужно очень быстро перестроиться и вернуться к командной российской игре. И, кажется, что тренеры точно не знают, как сделать так, чтобы это работало.

Раньше у них было время, определенная сыгранная группа хоккеистов. Сейчас у них мало времени, и нужно принимать быстрые решения. А это им не подходит.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.