Дэйв Кинг: Сейчас российским тренерам нужно принимать быстрые решения, а это им не подходит
Тренер Дэйв Кинг, ранее работавший в России, объяснил, в чем причины упадка в выступлениях российской национальной команды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В последний раз россияне становились чемпионами мира в 2014 году, а последней медалью на Олимпиаде стала бронза в 2002 году.
Кинг с 2005 по 2006 год работал в магнитогорском «Металлурге», с 2014 по 2015 год он возглавлял «Локомотив».
— Очень тяжело собрать хоккеистов из разных команд и поставить игру, — цитирует официальный сайт Международной федерации хоккея Кинга. — Бэбкоку это удалось. Но для российских тренеров все
Раньше у них было время, определенная сыгранная группа хоккеистов. Сейчас у них мало времени, и нужно принимать быстрые решения. А это им не подходит.
Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter