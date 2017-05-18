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Еще остается надежда, что к началу встречи какую-то часть билетов раскупят.

В другом четветьфинале в столице Франции встретятся Швейцария и Швеция. Еще два матча пройдут в Кельне: США — Финляндия и Германия — Канада.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.