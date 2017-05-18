На матч Россия — Чехия продано шесть тысяч билетов
На четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия — Чехия продано всего шесть тысяч билетов. При этом вместимость стадиона в Париже составляет 14 тысяч.
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Еще остается надежда, что к началу встречи
В другом четветьфинале в столице Франции встретятся Швейцария и Швеция. Еще два матча пройдут в Кельне: США — Финляндия и Германия — Канада.
Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.
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