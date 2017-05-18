Тренер: Давление домашних трибун не мешает игре немецких хоккеистов

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В четверг сборная Германии проведет в Кельне четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Канады (начало — 21:15 мск).

«Мы хорошо изучили соперника, у них отличные форварды. В этом году их команда выглядят лучше, чем на прошлом чемпионате. Последний матч с командой Латвии получился тяжелым для нас, но мы успели отдохнуть. Сегодня мы подготовились к игре с командой Канады, она будет крайне интересной», — сообщил Штурм.

«Не каждый день играешь с такой сильной сборной в четвертьфинале чемпионата мира, — продолжил специалист. — Нам необходимо показать свою лучшую игру и чтобы удача была на нашей стороне. Конечно, мы ощущаем давление домашних трибун, но это не мешает нашей игре. Команда готова и должна сыграть лучшим образом против столь серьезного соперника».

Наставник немецкой команды рассказал, кто из вратарей начнет встречу против канадцев."В воротах сегодня сыграет Грубауэр. Драйзайтль, как и всегда, получит сегодня много игрового времени, — сообщил главный тренер немецкой сборной.