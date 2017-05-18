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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
17:15 не начался США
Финляндия
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29784408/
18 мая 2017, 12:32 | Советский спорт

Вернется ли Знарок в Кельн? Превью четвертьфинала Россия — Чехия

«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию превью матча ¼ финала чемпионата мира по хоккею Россия — Чехия.

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© Reuters

Для начала хочу извиниться перед нашими читателями. Вспоминая вчера четвертьфинальные ошибки наших и чехов, забыл одну из самых интересных, завершившуюся за пределами основного времени. В Риге-2006 сборная Владимира Крикунова уступила чехам на восьмой минуте овертайма, проводимого в формате «4 на 4» — 3:4. Победный гол забил небезызвестный Иргл. В том матче лицом к лицу сошлись Мозякин и Плеканец. Наш дебютант мировых первенств отличился заброшенной шайбой. Но в дополнительной 10-минутке ни разу на льду не появился. Почему? Крикунов объяснил, что готовил Мозякина к буллитам.

Плеканец и Мозякин могли встретиться и сегодня, если б не травма верхней части тела российского капитана. Сейчас он в Новых Вёшках, что под Мытищами, лечится-восстанавливается.

А форвард «Монреаля», завсегдатай чемпионатов мира, постарается открыть личный голевой счет на этом турнире. За безрезультативную его слегка критикуют.

— Чехи всегда действуют однотипно, — правильно подметил Евгений Кузнецов, антигерой матча с американцами.

Свободный лед быстрые Панарин, Дадонов, Кучеров, Наместников сегодня точно получат. Чехи душить прессингом, как американцы, вряд ли станут. Оказалось, лед в Париже даже хуже, чем в Кельне. Так что нашим придется привыкать к теплому катку, что вызывает тревогу.

Кардинальных изменений в составе россиян не предвидится. Кузнецов начнет матч в тройке с Барабановым и Плотниковым, а Ничушкин отправится к своим одноклубникам Андронову и Телегину. А я-то наивный полагал, что Кузнецов начнет на лавке, тринадцатым нападающим. За свои удары по американским клюшкам.

Опять вне заявки останется защитник Миронов. Почему? За ответом Знарок отправил журналистов к тренеру по защитникам — Игорю Никитину.

Год назад в Москве хозяева начали турнир с поражения 0:3 от чехов, ворота которых защищал Фурх. Ныне вратарь «Авангарда» в глухом запасе. Играют — и далеко не идеально — Мразек и Францоуз. А вдруг Йозеф Яндач вспомнит о «ястребе»?

Кого стоит особенно опасаться у соперника? Молодого Пастрняка, амбициозного Коваржа, опытных Плеканеца, Червенку и Соботку. Последний после сезона в Омске успел засветиться в розыгрыше Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса». Соботка вряд ли забыл, как наши встряхнули его в выставочном матче Кубка мира-2016. Не забыл чешской пощечины и Знарок. Ему больше других хочется вернуться в Кельн и схлестнуться в полуфинале с канадцами. Вряд ли у кого-то есть сомнения насчет исхода их четвертьфинала с немцами.
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