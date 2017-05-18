Вуйтек: Техничному хоккею сборной России Чехия может противостоять
Бывший главный тренер сборных Чехии и Словакии Владимир Вуйтек считает, что Россия удобный соперник для чехов по ¼ финала чемпионата мира.
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По его словам, стиль игры россиян подходит Чехии.
— Стиль России нас устраивает, — цитирует iDNES Вуйтека. — Против их техничного хоккея мы можем бороться. Нам тяжелее, когда сталкиваемся с постоянным силовым давлением на ворота. А комбинационному хоккею мы умеем противостоять, можем играть на контратаках. Я считаю, что Чехия на турнире играет хорошо, хотя прибавить можно. Большего ждем, пожалуй, от вратарей.
Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.
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