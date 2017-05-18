Увидеть Париж и уцелеть

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Россия — Чехия (17.15 мск).

Второе место в группе А дало бы право остаться на четвертьфинал в Кельне, где и состоится решающий матч чемпионата мира, не проиграй в последней встрече группового этапа Латвия Германии.

Но прибалты упустили победу на последней минуте из-за глупого удаления, а затем уступили в серии буллитов, пропустив хозяев чемпионата мира на четвертую, кубковую, строчку в итоговой таблице группы А.

В результате сборная России отправилась на четвертьфинал во Францию и теперь сыграет с Чехией в Париже, где та как раз и участвовала в баталиях группы В.

Винить, правда, подопечные Олега Знарка могут исключительно себя — достаточно было не уступить сборной США в основное время, и именно Россия заняла бы первое место в своей подгруппе, оставшись в Кельне.

Добраться до столицы Франции без приключений не удалось. Национальная команда отбывала из Кельна на скоростном поезде, но отправление было задержано на три часа из-за неисправности состава, которую устраняли на месте.

Тем не менее по прибытии в пункт назначения российские хоккеисты все равно отправились на тренировку, которая носила восстановительный характер.

Матч против сборной Чехии ожидается напряженный и закрытый — подопечные Йозефа Яндача значительно уступают нашей команде по именам и классу, а противопоставить постараются фирменный национальный вязкий хоккей.

Чехи понимают, что ввязываться в открытую игру с командой, у которой четыре нападающих входят в восьмерку лучших бомбардиров турнира, нет никакого смысла.

Артемий Панарин этот список вовсе возглавляет, а вместе с Вадимом Шипачевым лидирует еще и по количеству результативных передач на турнире. Никита Гусев и Никита Кучеров чуть больше забивают и чуть меньше ассистируют, но тоже играют очень результативно.

У сборной Чехии в двадцатке лучших бомбардиров и снайперов не представлено ни одного хоккеиста, и лишь молодой Давид Пастрняк, проведший прекрасный сезон за «Бостон Брюинз», входит в список лучших диспетчеров мирового форума с 6 ассистами.

Правда, не Пастрняком единым сильна чешская атака. Креатива можно ожидать от Владимира Соботки, ныне представляющего «Сент-Луис Блюз», а Томаш Плеканец из «Монреаль Канадиенз» и Якуб Ворачек из «Филадельфии Флайерз» придают этому коллективу класс, основательности и опыта.

Сборная Чехии разделила с французами четвертое место среди всех команд по голам на групповом этапе (23), уступив только «большой четверке», которую возглавила Россия (35), а вместе с ней составили Канада (32), США (31) и Швеция (29).

При этом интересно, что сборная России является самой эффективной командой турнира по реализации бросков, трансформируя в голы 15% своих попаданий в створ.

Собственно, Чехия нанесла на групповом этапе на один бросок больше команды Знарка, но цели достигал лишь каждый десятый выстрел подопечных Яндача.

Статистика эффективности интересна в свете не слишком уверенной игры в группе основного вратаря чешской команды Петера Мразека из «Детройт Ред Уингз». Он за четыре встречи отразил только 88,1% бросков.

Для сравнения, Василевский отражал на групповом этапе 93,57% атак на свои ворота. Есть, правда, у Чехии Павел Францоуз из челябинского «Трактора» (92,68%), отыгравший в группе три матча и один из них закончивший на ноль, но Яндач вряд ли решится сделать ставку не на своего энхаэловского вратаря.

Понятно, что команда Яндача будет действовать в максимально закрытой и оборонительной манере, стараясь «завязать» быстрых и техничных российских хоккеистов.

Здесь на первый план выйдет то, насколько у Чехии это получится сделать чисто — Россия является явным лидером чемпионата мира по реализации большинства.

Подопечные Знарка разыграли лишнего в 13 из 24 попыток, то есть являются единственной командой, забивающей в большинстве больше чем в половине случаев — 54,17% реализации.

По этому показателю сравниться с нашей командой может разве что Канада (48%), однако и российским хоккеистам нужно быть очень внимательными и аккуратными — среди «простых смертных» лидирует по игре в большинстве как раз Чехия, удачно разыгравшая 7 из 22 удалений соперников (31,82%).

Специалисты сходятся на том, что Россия — явный фаворит противостояния, но успех не придет команде Знарка в руки сам. Необходима слаженная работа всех линий — от вратарской, где Андрей Василевский обязан не опуститься ниже своего уровня, до нападения, которое должно реализовывать свои шансы лучше, чем против США.

Победитель противостояния Россия — Чехия сразится в полуфинале с тем, кто выиграет встречу Канада — Германия. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в Кельне.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа России — 4:2.