Увидеть Париж и уцелеть

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
17:15 не начался США
Финляндия
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29783654/
18 мая 2017, 11:38 | «Газета.Ру»

Увидеть Париж и уцелеть

Сборная России сыграет со сборной Чехией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет в Париже, хотя весь групповой этап команда Олега Знарка провела в Кельне, в то время как сопернику никуда не нужно будет переезжать из столицы Франции.

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© «Газета.Ру»

Россия — Чехия (17.15 мск).

Второе место в группе А дало бы право остаться на четвертьфинал в Кельне, где и состоится решающий матч чемпионата мира, не проиграй в последней встрече группового этапа Латвия Германии.

Но прибалты упустили победу на последней минуте из-за глупого удаления, а затем уступили в серии буллитов, пропустив хозяев чемпионата мира на четвертую, кубковую, строчку в итоговой таблице группы А.

В результате сборная России отправилась на четвертьфинал во Францию и теперь сыграет с Чехией в Париже, где та как раз и участвовала в баталиях группы В.

Винить, правда, подопечные Олега Знарка могут исключительно себя — достаточно было не уступить сборной США в основное время, и именно Россия заняла бы первое место в своей подгруппе, оставшись в Кельне.

Добраться до столицы Франции без приключений не удалось. Национальная команда отбывала из Кельна на скоростном поезде, но отправление было задержано на три часа из-за неисправности состава, которую устраняли на месте.

Тем не менее по прибытии в пункт назначения российские хоккеисты все равно отправились на тренировку, которая носила восстановительный характер.

Матч против сборной Чехии ожидается напряженный и закрытый — подопечные Йозефа Яндача значительно уступают нашей команде по именам и классу, а противопоставить постараются фирменный национальный вязкий хоккей.

Чехи понимают, что ввязываться в открытую игру с командой, у которой четыре нападающих входят в восьмерку лучших бомбардиров турнира, нет никакого смысла.

Артемий Панарин этот список вовсе возглавляет, а вместе с Вадимом Шипачевым лидирует еще и по количеству результативных передач на турнире. Никита Гусев и Никита Кучеров чуть больше забивают и чуть меньше ассистируют, но тоже играют очень результативно.

У сборной Чехии в двадцатке лучших бомбардиров и снайперов не представлено ни одного хоккеиста, и лишь молодой Давид Пастрняк, проведший прекрасный сезон за «Бостон Брюинз», входит в список лучших диспетчеров мирового форума с 6 ассистами.

Правда, не Пастрняком единым сильна чешская атака. Креатива можно ожидать от Владимира Соботки, ныне представляющего «Сент-Луис Блюз», а Томаш Плеканец из «Монреаль Канадиенз» и Якуб Ворачек из «Филадельфии Флайерз» придают этому коллективу класс, основательности и опыта.

Сборная Чехии разделила с французами четвертое место среди всех команд по голам на групповом этапе (23), уступив только «большой четверке», которую возглавила Россия (35), а вместе с ней составили Канада (32), США (31) и Швеция (29).

При этом интересно, что сборная России является самой эффективной командой турнира по реализации бросков, трансформируя в голы 15% своих попаданий в створ.

Собственно, Чехия нанесла на групповом этапе на один бросок больше команды Знарка, но цели достигал лишь каждый десятый выстрел подопечных Яндача.

Статистика эффективности интересна в свете не слишком уверенной игры в группе основного вратаря чешской команды Петера Мразека из «Детройт Ред Уингз». Он за четыре встречи отразил только 88,1% бросков.

Для сравнения, Василевский отражал на групповом этапе 93,57% атак на свои ворота. Есть, правда, у Чехии Павел Францоуз из челябинского «Трактора» (92,68%), отыгравший в группе три матча и один из них закончивший на ноль, но Яндач вряд ли решится сделать ставку не на своего энхаэловского вратаря.

Понятно, что команда Яндача будет действовать в максимально закрытой и оборонительной манере, стараясь «завязать» быстрых и техничных российских хоккеистов.

Здесь на первый план выйдет то, насколько у Чехии это получится сделать чисто — Россия является явным лидером чемпионата мира по реализации большинства.

Подопечные Знарка разыграли лишнего в 13 из 24 попыток, то есть являются единственной командой, забивающей в большинстве больше чем в половине случаев — 54,17% реализации.

По этому показателю сравниться с нашей командой может разве что Канада (48%), однако и российским хоккеистам нужно быть очень внимательными и аккуратными — среди «простых смертных» лидирует по игре в большинстве как раз Чехия, удачно разыгравшая 7 из 22 удалений соперников (31,82%).

Специалисты сходятся на том, что Россия — явный фаворит противостояния, но успех не придет команде Знарка в руки сам. Необходима слаженная работа всех линий — от вратарской, где Андрей Василевский обязан не опуститься ниже своего уровня, до нападения, которое должно реализовывать свои шансы лучше, чем против США.

Победитель противостояния Россия — Чехия сразится в полуфинале с тем, кто выиграет встречу Канада — Германия. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в Кельне.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа России — 4:2.
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