Выкоукал: Русские, когда проигрывают, перестают выполнять установки тренера и тонут

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По его словам, российская команда будет удобнее для чехов, чем североамериканские.

— Я хотел, чтобы нам досталась Россия, — цитирует iDNES Выкоукала. — У русских отличная команда, но они уязвимы. И я бы не сказал, что сильно озадачен их игрой в большинстве. Команды из Северной Америки в важных матчах всегда выдерживают тактическую линию, они хороши в этом плане. А русские, когда начинают проигрывать, перестают соблюдать установки тренера, начинают тонуть. Американцы более последовательны в своей игре.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.