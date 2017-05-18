Вацлав Проспал: Сборная России очень уверена в себе
Тренер сборной Чехии Вацлав Проспал отметил, что его штаб продолжает поиск оптимальных сочетаний игроков по ходу чемпионата мира.
В ¼ финала турнира с Россией он опасается атаки соперника.
— Оптимальный состав приходится искать по ходу турнира, — цитирует iDNES Проспала. — Нам не сразу на турнире удалось реализовать свои моменты, и это плохо. Команде нужны лидеры. Нельзя отказываться от напора молодых игроков, но они должны быть эффективными, чтобы бороться за шайбу, за результат.
Сборная России очень результативна. Русские очень уверены в себе, они быстро играют и забрасывают много шайб. Мы должны быть максимально дисциплинированными.
Вратарский вопрос? Он у нас давно обсуждается, но мы не выносим это на публику. Я могу лишь сказать, что сыграет тот вратарь, который даст нам наибольшие шансы пройти дальше.
Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.
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