Вацлав Проспал: Сборная России очень уверена в себе

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В ¼ финала турнира с Россией он опасается атаки соперника.

Хоккей Чемпионат мира 2017 1/4 финала, 18.05.2017, 17:15 -:- Россия Чехия

— Оптимальный состав приходится искать по ходу турнира, — цитирует iDNES Проспала. — Нам не сразу на турнире удалось реализовать свои моменты, и это плохо. Команде нужны лидеры. Нельзя отказываться от напора молодых игроков, но они должны быть эффективными, чтобы бороться за шайбу, за результат.

Сборная России очень результативна. Русские очень уверены в себе, они быстро играют и забрасывают много шайб. Мы должны быть максимально дисциплинированными.

Вратарский вопрос? Он у нас давно обсуждается, но мы не выносим это на публику. Я могу лишь сказать, что сыграет тот вратарь, который даст нам наибольшие шансы пройти дальше.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.