Вспомнить всё! Как чехи противостояли сборной России на чемпионатах мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
17:15 не начался США
Финляндия
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29782896/
18 мая 2017, 10:37 | Чемпионат.com

Вспомнить всё! Как чехи противостояли сборной России на чемпионатах мира

Самые памятные игры сборных России и Чехии на чемпионатах мира.

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© РИА "Новости"

Перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира вспоминаем самые яркие и непредсказуемые матчи между сегодняшними соперниками. Всего на чемпионатах мира сборные встречались 17 раз, и по их итогам дела лучше обстоят у наших соперников. По крайней мере, в решающих матчах сборной России редко когда удавалось сломить сопротивление чехов, что, впрочем, не делало игру менее зрелищной.

В расчёт брались только встречи в рамках чемпионатов мира, а также рассматривались только матчи между сборными России и Чехии после 1993 года, то есть после распада СССР и Чехословакии.

ЧМ-1997. Матч за третье место. Россия — Чехия — 3:4

Одно из самых обидных поражений за всю историю противостояния этих сборных на чемпионатах мира. Не справившись со шведами и канадцами, команды сошлись в матче за третье место, который стал едва ли не интереснее всей финальной серии. На гол Александра Королюка чехи сразу же ответили двумя шайбами, а к концу второго отрезка и вовсе вели — 3:1. К счастью, тогда в сборной нашлись Алексей Яшин и Александр Прокопьев, сравнявшие счёт, уверив тем самым почти всех, что игра перейдёт в овертайм. Смирились с этим, казалось, и чехи, однако свой единственный момент в концовке матча они реализовали — Юрий Допита, который впоследствии сделал себе неплохую карьеру в НХЛ, отправил шайбу в ворота Максима Михайловского.

ЧМ-2006. ¼ финала. Россия — Чехия — 3:4 ОТ 

Однако четвертьфинал латвийского форума сложился отнюдь не в нашу пользу. Гол нашего лучшего игрока на том турнире Александра Овечкина никаких преимуществ нам не дал, и чехи к началу третьего периода уже вели в счёте. Третий период превратился в настоящий триллер, когда наша сборная дважды отыгрывалась и смогла перевести игру в дополнительное время. Овертайм немного затянулся, однако на 68-й минуте встречи Збынек Иргл всё-таки принёс чехам путёвку в полуфинал. На том турнире, кстати, чехи добрались до финала, но уступили в решающем матче сборной Швеции.

ЧМ-2008. Групповой этап. Россия — Чехия — 5:4 ОТ 

На пути к долгожданным золотым медалям в Квебеке у нас стояла в том числе и сборная Чехии. Тот матч получился, пожалуй, одним из самых непредсказуемых в истории противостояния этих сборных, потому закономерно завершился лишь в овертайме. Наша сборная открыла счёт усилиями Сергея Зиновьева, однако чехи сумели не просто отыграться, но и выйти вперёд уже к 12-й минуте встречи. Гол Горовикова за секунду до конца первого периода увёл команды в раздевалки, а уже во втором отрезке Патрик Элиаш добавил к своей первой шайбе ещё две, вновь обеспечив чехам преимущество, нейтрализовать которое смог лишь Константин Корнеев. В овертайме главным героем мог стать Илья Ковальчук, однако на 26-ой секунде дополнительного времени он не реализовал буллит, оставив свой главный бросок на потом, а победу России принёс Алексей Морозов.

ЧМ-2010. Финал. Россия — Чехия — 1:2

Но не тут-то было: команда, ведомая самим Яромиром Ягром открыла счёт уже на 20-ой секунде и затем упрочила преимущество под занавес второго периода. Нашу сборную хватило лишь на обострение интриги в концовке, когда за 36 секунд до конца матча Павел Дацюк сделал счёт 1:2. Лёд «Ланксесс-Арены» стал для чехов счастливым, и, возможно, даже к лучшему, что свою четвертьфинальную встречу мы проведём в Париже. Хотя бы избежим бесчисленных аналогий.

ЧМ-2011. Матч за третье место. Россия — Чехия — 4:7

Желание поквитаться с чехами за прошлогоднее поражение и побороться пусть уже за бронзовые медали было велико, однако подопечные Алоиса Гадамчика вновь поставили перед нашей сборной шлагбаум. Дубля Петра Прухи и хет-трика Романа Червенки чехам с лихвой хватило, чтобы начать праздновать победу уже после второго периода. Попытался внести интригу в матч Владимир Тарасенко, однако на его гол чехи ответили двумя уже в заключительном отрезке матча. Плеканец отправлял шайбу в пустые ворота ещё за две минуты до конца, а потому вполне логично, что многие зрители выключили телевизор уже на этом моменте.

Предстоящий матч для сборной России наверняка будет не менее сложным, чем упомянутые игры. На прошлогоднем ЧМ команда Олега Знарка уступила чехам в стартовом матче — 0:3.
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