Вспомнить всё! Как чехи противостояли сборной России на чемпионатах мира
Самые памятные игры сборных России и Чехии на чемпионатах мира.
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Перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира вспоминаем самые яркие и непредсказуемые матчи между сегодняшними соперниками. Всего на чемпионатах мира сборные встречались 17 раз, и по их итогам дела лучше обстоят у наших соперников. По крайней мере, в решающих матчах сборной России редко когда удавалось сломить сопротивление чехов, что, впрочем, не делало игру менее зрелищной.
В расчёт брались только встречи в рамках чемпионатов мира, а также рассматривались только матчи между сборными России и Чехии после 1993 года, то есть после распада СССР и Чехословакии.
ЧМ-1997. Матч за третье место. Россия — Чехия — 3:4
Одно из самых обидных поражений за всю историю противостояния этих сборных на чемпионатах мира. Не справившись со шведами и канадцами, команды сошлись в матче за третье место, который стал едва ли не интереснее всей финальной серии. На гол Александра Королюка чехи сразу же ответили двумя шайбами, а к концу второго отрезка и вовсе вели — 3:1. К счастью, тогда в сборной нашлись Алексей Яшин и Александр Прокопьев, сравнявшие счёт, уверив тем самым почти всех, что игра перейдёт в овертайм. Смирились с этим, казалось, и чехи, однако свой единственный момент в концовке матча они реализовали — Юрий Допита, который впоследствии сделал себе неплохую карьеру в НХЛ, отправил шайбу в ворота Максима Михайловского.
ЧМ-2006. ¼ финала. Россия — Чехия — 3:4 ОТ
Однако четвертьфинал латвийского форума сложился отнюдь не в нашу пользу. Гол нашего лучшего игрока на том турнире Александра Овечкина никаких преимуществ нам не дал, и чехи к началу третьего периода уже вели в счёте. Третий период превратился в настоящий триллер, когда наша сборная дважды отыгрывалась и смогла перевести игру в дополнительное время. Овертайм немного затянулся, однако на 68-й минуте встречи Збынек Иргл
ЧМ-2008. Групповой этап. Россия — Чехия — 5:4 ОТ
На пути к долгожданным золотым медалям в Квебеке у нас стояла в том числе и сборная Чехии. Тот матч получился, пожалуй, одним из самых непредсказуемых в истории противостояния этих сборных, потому закономерно завершился лишь в овертайме. Наша сборная открыла счёт усилиями Сергея Зиновьева, однако чехи сумели не просто отыграться, но и выйти вперёд уже к 12-й минуте встречи. Гол Горовикова за секунду до конца первого периода увёл команды в раздевалки, а уже во втором отрезке Патрик Элиаш добавил к своей первой шайбе ещё две, вновь обеспечив чехам преимущество, нейтрализовать которое смог лишь Константин Корнеев. В овертайме главным героем мог стать Илья Ковальчук, однако на 26-ой секунде дополнительного времени он не реализовал буллит, оставив свой главный бросок на потом, а победу России принёс Алексей Морозов.
ЧМ-2010. Финал. Россия — Чехия — 1:2
Но не
ЧМ-2011. Матч за третье место. Россия — Чехия — 4:7
Желание поквитаться с чехами за прошлогоднее поражение и побороться пусть уже за бронзовые медали было велико, однако подопечные Алоиса Гадамчика вновь поставили перед нашей сборной шлагбаум. Дубля Петра Прухи и
Предстоящий матч для сборной России наверняка будет не менее сложным, чем упомянутые игры. На прошлогоднем ЧМ команда Олега Знарка уступила чехам в стартовом матче — 0:3.
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