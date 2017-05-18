Букмекеры оценили шансы сборной России победить Чехию и выйти в полуфинал ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Букмекеры предлагают поставить на победу Чехии в основное время за 4.94. Шансы России оценены в 1.57, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.10.

Ставку на победу сборной Чехии с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 3.96, а на победу сборной России — за 1.29.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.21, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.75.