Букмекеры оценили шансы сборной России победить Чехию и выйти в полуфинал ЧМ
18 мая в матче ¼ финала ЧМ-2017 по хоккею сыграют сборные России и Чехии. Начало игры — в 17:15 мск.
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Букмекеры предлагают поставить на победу Чехии в основное время за 4.94. Шансы России оценены в 1.57, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.10.
Ставку на победу сборной Чехии с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 3.96, а на победу сборной России — за 1.29.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.21, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.75.
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