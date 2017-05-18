Пашков: Чехия — удобный соперник, дорога в полуфинал не должна стать тернистой
Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по хоккею, в котором друг с другом сыграют сборные России и Чехии.
«Чего сегодня в Париже ждать от сборной России? Только победы. Если отбросить задержку с переездом из Кёльна, то на этом чемпионате мира всё складывается в нашу пользу. Во всяком случае, в четвертьфинале сборная России получила, на мой взгляд, самого оптимального соперника — чехов. С теми же финнами, жёсткими и колючими, точно было бы сложнее.
Чешская команда образца чемпионата мира — 2017 — не самая быстрая и агрессивная на турнире. Играет в достаточно медленный, позиционный хоккей, много работает на контратаках. Видел чехов и на последнем этапе Евротура, и в ряде матчей в Париже, в частности, против швейцарцев, где было совсем унылое зрелище.
Учитывая все плюсы нынешней российской сборной — скорость, динамику комбинационных действий, большой объём движения, наша дорога в полуфинал не должна стать тернистой. Соперник нам удобен, — цитирует Пашкова
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