Неценко: На сборную Беларуси оказывалось сумасшедшее давление со стороны президента

— Какое впечатление произвела на вас сборная Беларуси на чемпионате мира?

— У меня не было никаких завышенных ожиданий от вашей команды. Поэтому когда столкнулся с фразой Дэйва Льюиса о том, что белорусы едут на чемпионат за медалями, то сильно удивился. Мне не казалось, что состав у вашей сборной намного сильнее прошлогоднего. А на первенстве в 2016 году белорусы одержали только две победы и с трудом сохранили прописку в элитном дивизионе. Так что впечатления неоднозначные. С одной стороны, было очень много нервов. Такая обстановка не способствовала хорошей игре. С другой — результат по набранным очкам оказался выше прошлогоднего. Часть вины за неудачи команды, безусловно, Льюис несет. Но он не единственный человек, который довел белорусскую сборную до того, что каждая победа добывается на нервах. Потому что выбор игроков у него скудный, ярких ребят мало. Хотя и тут без спорных решений не обошлось. Я не очень понимаю серьезную ставку на Лаланда, который пропустил целый сезон. Сказать, что он выручал на чемпионате, тоже не могу. Да, в некоторых моментах спасал, но пропускал много. Кстати, а что с Мильчаковым?

— Попал тренеру в немилость.

— Не поехал на чемпионат, потому что Льюис не захотел его брать?

— Именно.

— Ну, по вратарям у меня сразу возник вопрос. Потому что на голкипера, который весь сезон не играл, делать ставку опрометчиво. Да и Лаланд все-таки не молодой игрок. С тренерской точки зрения, впрочем, я понимаю выбор Льюиса: Кевин его соотечественник, должен был не подвести… Но эта история, которая очень часто не работает.

Еще я не очень понял, почему Льюис не вызвал Степанова. На протяжении турнира белорусы мне казались командой, которой не хватает лидера. На бумаге вроде как браться Костицыны должны всех вести вперед, но кто этим движением мог руководить, я так и не понял. Взять хотя бы первые матчи. Было чувство, что белорусы просто смирились с тем, что у них особо ничего не получится при таком календаре. Влетели чехам — опасения подтвердились. Казалось, что до швейцарцев нужно хоть как-то доковылять, а уже потом что-то обязательно получится. Так вот, человека, который заведет команду в раздевалке, в составе не было. А Степанов, насколько я понимаю, влияет на команду. Сами игроки тоже не очень поняли его отсутствие, о чем отмечали в интервью. Плюс не хватало Ника Бэйлена. Мне кажется, он бы пригодился. Это что, тоже тренерское решение?

— Да.

— Очевидно, часть решений Льюиса не сыграла. Реально бороться за выход в плей-офф можно только в том случае, если команда побеждает топовую сборную. Как вы это сделали, например, в Остраве в 2015-м, обыграв американцев. А вот московско-питерский чемпионат показал, что побеждать топ-команды вы не в состоянии. Рассчитывать на то, что всегда будет «остравский» вариант, было бы как-то наивно. Потому что тот звездный костяк, который у вас был, утерян. На подходе есть неплохие ребята: Шарангович, Павлович… Но, во-первых, они в малом количестве. Во-вторых, ребята не дотягивают до уровня Грабовского и Калюжного. Не потому, что они плохие, а потому что просто не доросли. Нужно время.

— Команда второй год не прогрессирует. Должен ли тренер уйти в отставку?

— Я знаю точно, что любой иностранный специалист при действующем контракте подавать в отставку не будет. Зачем ему это делать? У него наверняка хороший контракт. Тренер будет дожидаться увольнения. Но проблема белорусского хоккея не в Льюисе. Он качественный специалист, который трижды выиграл Кубок Стэнли в качестве ассистента главного тренера. И с белорусами у него поначалу получалось. Но затем, наверное, где-то намылился взгляд, где-то Дэйв доверился не тем людям.

От скудного выбора состава все равно никуда не деться. Вот мы с вами перечислили игроков, которые не поехали на чемпионат мира из-за решения Льюиса. Это что, большой список? Или это те люди, которые обязательно поведут за собой сборную? Ну, наверное, нет.

Поэтому впечатления такие: прописку в элите сохранили, уровень поддержали, но в квалификации на Олимпиаду уступили. Учитывая это, называть работу тренера удачной сложно. Льюис трудится у руля белорусской сборной почти три года. За это время важно отследить динамику. Если она отрицательная либо происходит топтание на месте, то нужно что-то предпринимать. Смена главного тренера — как один из вариантов. Честно говоря, я в принципе не поддерживаю веру в иностранных тренеров. Потому что наш российский футбольный опыт показал, что хорошего в этом мало. Такой подход где-то дает результат однажды, как у нас получилось с Гусом Хиддинком, но чаще всего эффект обратный: Дик Адвокат провалил Евро, непростой вышла ситуация и с Фабио Капелло.

— Итоговое тринадцатое место, по-вашему, это и есть уровень сборной Беларуси?

— Белорусы способны при полном составе бороться за выход в плей-офф, но для этого необходимо обязательно цеплять топовую команду. Без побед даже при благоприятном календаре сделать это невозможно.

— А насколько календарь вообще важен? На старте чемпионата белорусы играли с фаворитами и всем проиграли, в то время как латвийцы в первых матчах не испытали проблем. Итог одинаков — обе сборные вне плей-офф.

— Команда Латвии здорово вошла в турнир и, в отличие от белорусов, не испытывала истерии. Все это благодаря подходящему для бодрого старта календарю. А что у вашей команды? В первых трех матчах было действительно тяжело рассчитывать на победу, хотя с финнами, судя по счету, неплохо сопротивлялись. Чехам и канадцам проиграли вчистую. Ключевым же моментом стала игра со сборной Швейцарии, которую вы проиграли. На этой почве команда начала излишне нервничать, потому что доселе случилось сумасшедшее давление со стороны президента. Вместо того чтобы спокойно готовиться к матчу со швейцарцами, сборная оказалось под психологическим ударом. Мне кажется, что команда не ожидала таких разборок после матчей с сильными соперниками. Чемпионат не закончился, а посреди турнира происходят подобные вещи. Давайте объективно оценивать: белорусам тяжело обыгрывать и финнов, и чехов, и канадцев. Ваши парни молодцы, что сумели собраться и концовку чемпионата провести значительно лучше. Я смотрел игру с французами, где белорусы имел кучу моментов, чтобы не доводить встречу до овертайма. Лингле или Павлович в штангу попал….

— Лингле. Павлович — уже в овертайме…

— Да, точно. Я хорошо помню этот бросок в ближний угол. В овертайме белорусы имели полтора большинства, которые не смогли реализовать. Если бы выиграли в основное время, то выступили бы даже лучше, чем в прошлом году. Так что нужно подвести итоги и трудиться дальше. Системную работу никто не отменял: следует продолжать воспитывать игроков для национальной команды, помогать им расти. Тренер за все это тоже несет ответственность. Но, как я понял, Льюис никак не следит за белорусским чемпионатом. Хотя из него игроки тоже едут на ЧМ. На мой взгляд, тренер должен внимательнее следить за внутренним первенством. С такой проблемой мы тоже сталкивались в России. В общем, Льюис сохранил лицо, но не уверен, что это спасет его от увольнения.

Если отмечать кого-то персонально, то мне очень понравился Шарангович. Просто волшебный мальчик. Он выглядел очень старательным, хотя и не смог ровно отыграть весь турнир. Павлович здорово в концовке выстрелил, но он неплохо выступал и за «Динамо», его способности всем известны. Также понравился Лисовец — хороший атакующий защитник. У вашей команды есть люди, который неплохо себя проявили, но достаточно и разочаровавших. Евенко не очень понятен, как-то он грузноват. Мне кажется, его нужно как-то более четко использовать, потому что этот игрок совсем не смотрелся.