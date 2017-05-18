Неценко: На сборную Беларуси оказывалось сумасшедшее давление со стороны президента
Комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко — о сборной Беларуси на чемпионате мира-2017.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Какое впечатление произвела на вас сборная Беларуси на чемпионате мира?
— У меня не было никаких завышенных ожиданий от вашей команды. Поэтому когда столкнулся с фразой Дэйва Льюиса о том, что белорусы едут на чемпионат за медалями, то сильно удивился. Мне не казалось, что состав у вашей сборной намного сильнее прошлогоднего. А на первенстве в 2016 году белорусы одержали только две победы и с трудом сохранили прописку в элитном дивизионе. Так что впечатления неоднозначные. С одной стороны, было очень много нервов. Такая обстановка не способствовала хорошей игре. С другой — результат по набранным очкам оказался выше прошлогоднего. Часть вины за неудачи команды, безусловно, Льюис несет. Но он не единственный человек, который довел белорусскую сборную до того, что каждая победа добывается на нервах. Потому что выбор игроков у него скудный, ярких ребят мало. Хотя и тут без спорных решений не обошлось. Я не очень понимаю серьезную ставку на Лаланда, который пропустил целый сезон. Сказать, что он выручал на чемпионате, тоже не могу. Да, в некоторых моментах спасал, но пропускал много. Кстати, а что с Мильчаковым?
— Попал тренеру в немилость.
— Не поехал на чемпионат, потому что Льюис не захотел его брать?
— Именно.
— Ну, по вратарям у меня сразу возник вопрос. Потому что на голкипера, который весь сезон не играл, делать ставку опрометчиво. Да и Лаланд
Еще я не очень понял, почему Льюис не вызвал Степанова. На протяжении турнира белорусы мне казались командой, которой не хватает лидера. На бумаге вроде как браться Костицыны должны всех вести вперед, но кто этим движением мог руководить, я так и не понял. Взять хотя бы первые матчи. Было чувство, что белорусы просто смирились с тем, что у них особо ничего не получится при таком календаре. Влетели чехам — опасения подтвердились. Казалось, что до швейцарцев нужно хоть
— Да.
— Очевидно, часть решений Льюиса не сыграла. Реально бороться за выход в
— Команда второй год не прогрессирует. Должен ли тренер уйти в отставку?
— Я знаю точно, что любой иностранный специалист при действующем контракте подавать в отставку не будет. Зачем ему это делать? У него наверняка хороший контракт. Тренер будет дожидаться увольнения. Но проблема белорусского хоккея не в Льюисе. Он качественный специалист, который трижды выиграл Кубок Стэнли в качестве ассистента главного тренера. И с белорусами у него поначалу получалось. Но затем, наверное,
От скудного выбора состава все равно никуда не деться. Вот мы с вами перечислили игроков, которые не поехали на чемпионат мира
Поэтому впечатления такие: прописку в элите сохранили, уровень поддержали, но в квалификации на Олимпиаду уступили. Учитывая это, называть работу тренера удачной сложно. Льюис трудится у руля белорусской сборной почти три года. За это время важно отследить динамику. Если она отрицательная либо происходит топтание на месте, то нужно
— Итоговое тринадцатое место,
— Белорусы способны при полном составе бороться за выход в
— А насколько календарь вообще важен? На старте чемпионата белорусы играли с фаворитами и всем проиграли, в то время как латвийцы в первых матчах не испытали проблем. Итог одинаков — обе сборные вне
— Команда Латвии здорово вошла в турнир и, в отличие от белорусов, не испытывала истерии. Все это благодаря подходящему для бодрого старта календарю. А что у вашей команды? В первых трех матчах было действительно тяжело рассчитывать на победу, хотя с финнами, судя по счету, неплохо сопротивлялись. Чехам и канадцам проиграли вчистую. Ключевым же моментом стала игра со сборной Швейцарии, которую вы проиграли. На этой почве команда начала излишне нервничать, потому что доселе случилось сумасшедшее давление со стороны президента. Вместо того чтобы спокойно готовиться к матчу со швейцарцами, сборная оказалось под психологическим ударом. Мне кажется, что команда не ожидала таких разборок после матчей с сильными соперниками. Чемпионат не закончился, а посреди турнира происходят подобные вещи. Давайте объективно оценивать: белорусам тяжело обыгрывать и финнов, и чехов, и канадцев. Ваши парни молодцы, что сумели собраться и концовку чемпионата провести значительно лучше. Я смотрел игру с французами, где белорусы имел кучу моментов, чтобы не доводить встречу до овертайма. Лингле или Павлович в штангу попал….
— Лингле. Павлович — уже в овертайме…
— Да, точно. Я хорошо помню этот бросок в ближний угол. В овертайме белорусы имели полтора большинства, которые не смогли реализовать. Если бы выиграли в основное время, то выступили бы даже лучше, чем в прошлом году. Так что нужно подвести итоги и трудиться дальше. Системную работу никто не отменял: следует продолжать воспитывать игроков для национальной команды, помогать им расти. Тренер за все это тоже несет ответственность. Но, как я понял, Льюис никак не следит за белорусским чемпионатом. Хотя из него игроки тоже едут на ЧМ. На мой взгляд, тренер должен внимательнее следить за внутренним первенством. С такой проблемой мы тоже сталкивались в России. В общем, Льюис сохранил лицо, но не уверен, что это спасет его от увольнения.
Если отмечать
— Напоследок — о предстоящем. Совсем скоро определится место проведения чемпионата мира-2021. Есть совместная заявка Беларуси и Латвии, есть вариант с Финляндией. У вас какие предпочтения?
— Однозначно хочу, чтобы хоккей вернулся в Беларусь. Для меня
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter