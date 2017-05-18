Ларкин: «Детройт» скучает по Павлу Дацюку

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На чемпионате мира—2017 сборная США заняла первое место в группе A. В заключительном матче группового этапа американцы обыграли сборную России. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 5:3. В четвертьфинале команда Блашилла встретится со сборной Финляндии, которая заняла четвёртое место в группе B.

Накануне старта плей-офф 20-летний нападающий сборной США Дилан Ларкин в интервью «Чемпионату» поделился впечатлениями от чемпионата мира, сравнив его с Кубком мира, подвёл итоги сезона для «Детройта», а также отметил, что «Ред Уингз» скучает по Павлу Дацюку.

Справка «Чемпионата»: Дилан Ларкин



Родился: 30 июля 1996 в г. Уотерфорде, Мичиган, США

Сезоны-2012/13 и 2013/14 провёл в составе юниорской сборной США выступающей в USHL. На драфте НХЛ 2014 года выбран командой «Детройт Ред Уингз» в 1-м раунде под общим 15-м номером.

В сезоне-2014/15 выступал за команду Мичиганского университета.

В 2015 году выиграл бронзу чемпионата мира в составе сборной США.

На протяжении двух сезонов играет за «Детройт Ред Уингз» в НХЛ. В минувшем сезоне провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (17+15) очков.

«Сборная США получает удовольствие от игры на ЧМ»

— Завершился групповой этап чемпионата мира. Ваши впечатления от турнира в Кёльне?

— Для сборной США всё складывается хорошо, мы получаем удовольствие от игры. Продолжаем двигаться дальше и будем становиться лучше.

— Сборная США стала первой в группе A. Какой матч был самым тяжёлым для вас?

— Да все игры были непростыми, соперники очень серьёзные. Мы проиграли первый матч Германии, несмотря на то что смотрелись здорово. Тяжело было в матче со Швецией. Последняя игра с Россией получилась захватывающей. Так что приятно в такой компании занять первое место в группе.

— Ваш следующий соперник — сборная Финляндии, с которой вы встречаетесь практически каждый год. Какие мысли о четвертьфинале?

— Нам нужно аккуратно играть в обороне, а также активно действовать в нападении. Всё очень просто — мы должны показать свою лучшую игру.

«Кубок мира — лучший турнир»

— На Кубке мира вы выступали за команду молодых звёзд Северной Америки. Есть ли что-то общее у той команды с нынешней сборной США?

— Возможно, что-то и есть. Мы очень молоды. Выступать за сборную Северной Америки U23 было круто, у меня остались приятные воспоминания от Кубка мира.

— На Кубке мира вы уступили сборной России. Во вторник брали реванш?

— Да я бы не сказал так. Матчи между США и Россией — всегда битва до финальной сирены. Мы не собирались брать реванш, просто хотели занять первое место в группе.

— Что для вас интереснее — Кубок мира или чемпионат мира?

— Кубок мира — лучший турнир, но здесь в Кёльне тоже весело.

— Нынешний сезон сложился неудачно для «Детройта», вы впервые за долгое время не попали в плей-офф. Чего ждать от команды в следующем году?

— Мы стараемся стать лучше. Переезжаем на новый стадион — для «Детройта» это большое событие. В общем, позитивно смотрим в будущее и сделаем всё от себя зависящее.

— Во втором сезоне в НХЛ вы забили на пять голов меньше, чем в первом. Не удовлетворены результатом?

— Нет, конечно! Год получился тяжёлым. Но сейчас мне остаётся только хорошо поработать летом и подготовиться к следующему сезону. Я должен быть полезен своей команде.

— Джефф Блашилл — главный тренер не только сборной США, но и «Детройта». В национальной команде вы играете так же, как в клубе?

— Да, довольно похожие схемы у нас. Для меня это очень хорошо, чувствую себя комфортно.

— Есть ли у вас протекция в сборной США? Всё-таки Блашилл хорошо вас знает по «Детройту»?

— Да, думаю так и есть (смеётся). Тренер знает, на что я способен.

«Скучаем по Дацюку, но уважаем его решение вернуться в Россию»

— В детстве болели за «Детройт»?

— Да, конечно! Я с самого детства переживал за «Ред Уингз» и смотрел все матчи. Для меня это было очень важно.

— А знаете о «Русской пятёрке»?

— Да, я слышал о Ларионове, Константинове, но я был слишком молод, когда они выступали за «Детройт».

— Павел Дацюк долгие годы выступал за «Детройт». Насколько сильно в этом сезоне его не хватало команде?

— Мы скучаем по Павлу, он замечательный хоккеист, нам его не хватает. Но мы уважаем его решение вернуться в Россию.

— Расскажите, какой Павел в жизни? Помогал ли он вам?

— Он прекрасный лидер, который всегда был готов прийти на помощь. Дацюк всегда работал на сто процентов и выкладывался в каждом матче. Он был довольно тихим лидером, но всегда приходил всем ребятам на помощь. Очень уважаю Павла как человека и как игрока.