Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
17:15 не начался США
Финляндия
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29780820/
18 мая 2017, 13:25 | Чемпионат.com

Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ

Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа.

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В повести «Путешествие из Петербурга в Москву» Александр Радищев описывает истории, случившиеся с ним в дороге. А вот сборная России столкнулась с приключением ещё до отправления в Париж. На четвертьфинальный матч с Чехией в столицу Франции российская делегация решила поехать на поезде. Чуть больше трёх часов — и ты в центре города на Сене. Специально для этого на время чемпионата мира запустили регулярный скоростной поезд Кёльн — Париж.

Сборная России выбрала рейс с отправлением 12:42 по европейскому времени. Однако в назначенный час поезд не тронулся. По неофициальной информации, у поезда разошлись вагоны, и время отправления было отложено на час. Россияне не растерялись и отправились отдыхать на террасах около железнодорожного вокзала. Никита Кучеров расположился в кофейне, Иван Телегин, Сергей Плотников и Антон Белов разместились прямо на ступеньках Кёльнского собора, который находится рядом с вокзалом. Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком устроился в ресторане.

Прошёл час, но поезда так и не было. Организаторы, чтобы как-то загладить вину, накормили национальную команду обедом. Так что в вагон-ресторан россиянам можно и не заходить.

«Задержка поезда не нервирует команду. Всё нормально, всё в порядке», — уверял первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, не присевший за всё время ни на минуту. По слухам, сборной предложили воспользоваться самолётом, но тогда добираться из парижского аэропорта по пробкам в Берси, где находится хоккейная арена, было бы проблематично. Решено было ждать поезда. Спустя три часа на центральный вокзал Кёльна приехали сборная Канады и Финляндии.

Канадцы удивлённо поглядывали на российских хоккеистов, столпившихся на перроне. «Я желаю удачи сборной России, но и Канаде, конечно же, тоже. Надеюсь на нашу скорую встречу в Кёльне в полуфинале», — на бегу сообщил защитник сборной Канады Крис Ли, знакомый российским болельщикам по выступлению за магнитогорский «Металлург».

В итоге сборная России отправилась в Париж на поезде, на котором только что прибыли соперники по группе B. «Так, стоп, у меня билет на 12 утра, на этот поезд меня не посадят», — сокрушался Илья Воробьёв. Контролёры виновато улыбнулись и всё-таки пропустили тренера сборной России. Первым в вагон зашёл Олег Знарок.

Маленькая дочка Антона Белова Таисия жаловалась, что на улице слишком жарко (в Кёльне в среду было «+29»). А вот её папа хмуро поглядывал на журналистов. «Хватит уже снимать», — сказал капитан сборной. «Антон, вы же интервью почти не даёте, вот и снимаем», — ответили мы. В ответ Белов улыбнулся.

В Париж сборная России приехала уставшей. Ребята виду не подавали, но это было видно по выражению их лиц. Хоккеисты ждали, пока из вагона выйдут все пассажиры, а затем стали выходить на перрон, причём под надзором полиции.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отверг версию о том, что это заговор против России.

«У сборной России всё в порядке. Заговор против России? А зачем вы задаёте такие вопросы? Мы сосредоточены на своих вопросах — на игре с чехами. В поезде все выспались, нас покормили. Всякое может случиться — мы должны быть готовы ко всему. Работа идёт в штатном режиме. Сейчас будем тренироваться, сборную Чехии изучили, у нас есть специальный аналитический штаб. Такие вопросы решаются по умолчанию, был и видеоанализ», — заявил Ротенберг.

Пообщался с прессой и форвард россиян Артемий Панарин.

«Доехали нормально. Все устали, пока ждали поезд. Сели в него и стали спать. Поезд выбрали из соображения скорости, у нас всё обычно. Случаются такие вещи. Немецкая пунктуальность? Всякое бывает, что ещё говорить, всё нормально. Повторюсь, что все эти три часа спали, сидели и загорали на солнце, команда сплачивалась. Тренировка сместилась на три часа, сразу после неё пойдём ужинать, но ничего не поделаешь», — отметил нападающий.

После этого команда села в автобус и отправилась на «АккорХотелс-Арену» на вечернюю тренировку. Что ж, всё, что нас не убивает, делает крепче.
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