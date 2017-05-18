Выбор организатора ЧМ-2021 станет главным событием конгресса IIHF в Кельне

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
17:15 не начался США
Финляндия
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29779958/
18 мая 2017, 7:51 | ТАСС

Выбор организатора ЧМ-2021 станет главным событием конгресса IIHF в Кельне

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /ТАСС/. Выборы стран-хозяев чемпионата мира по хоккею 2021 года станет основным событием на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF), который пройдет с 18 по 20 мая в Кельне.

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Вспоминая рекорд Минска-2014.

За право принять турнир борются две заявки: Финляндии, а также совместная заявка Белоруссии и Латвии. Сам выборный процесс, а также оглашение хозяина мирового первенства пройдет 19 мая.

Фаворитом выборов не без оснований считается Финляндия, учитывая ее богатый опыт проведения соревнований. За последние 10 лет финны дважды совместно организовывали турнир со Швецией (2012, 2013), а полноценным хозяином чемпионата мира они были в 2003 году.

Однако Белоруссия и Латвия также полны решимости во второй раз в своей истории провести чемпионат мира. В столицах обеих стран этот турнир уже проходил по разу: в 2006 году турнир состоялся в Риге, в 2014-м — в Минске. При этом мировое первенство три года назад установило рекорд посещаемости — 640 044 человека, побив рекорд соревнований 2004 года в Праге и Остраве. Лишь в следующем году в тех же чешских городах был установлен новый абсолютный рекорд (741 690), который не побит до сих пор.

Что касается спортивных результатов, то по сравнению с финнами у белорусов и латвийцев они намного скромнее, однако в случае успешного для них исхода мощная зрительская поддержка хозяевам будет обеспечена.

Отложенные выборы.

В пятницу также должна пройти презентация проекта новой ледовой арены Новосибирска, который подал заявку на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. Проект представят губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр города Анатолий Локоть, а возглавит отечественную делегацию член совета IIHF и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Изначально на конгрессе должны были пройти выборы страны, которая проведет турнир, однако ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил о переносе выборов на следующий год. Связано это с тем, что международная федерация пока еще не завершила работу по продлению контрактов с Канадской хоккейной ассоциацией по будущим молодежным мировым первенствам. Соперником Новосибирска является США.

Вполне вероятно, что на конгрессе будет обсуждаться и вопрос предоставления участникам чемпионата мира дополнительного дня отдыха между полуфиналами и финальным днем, вмещающим в себя решающий матч и игру за третье место.
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