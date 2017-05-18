«Россия — фаворит, Василевский может стать преградой для нас»
Чешский журналист Марек КРАТОХВИЛ рассказал о пути команды Йозефа Яндача к четвертьфиналу чемпионата мира и поделился ожиданиями от матча Россия — Чехия.
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ЧЕХИ УЖАСНО ВКАТЫВАЮТСЯ, НО У НИХ КРЕПКАЯ ОБОРОНА
— Как чешская сборная прошла предварительный этап?
— Сыграли неплохо, только показали себя недостаточно стабильно. Вначале выдали отличный матч с Канадой, но против соперников уровнем ниже, как швейцарцы, действовали не так здорово. Большинство игроков, особенно энхаэловцы, пока не сыграли в свою силу, но другие отработали за них.
— Чехи здорово выглядят в неравных составах. Какие еще сильные и слабые стороны у них отметите?
— Довольно неплохая оборона. Гудас показал себя настоящим лидером — блокировал много бросков. Он не только жесткий защитник, но и приличный игрок. На этом турнире Радко успел забивать и отдавать. Другие пары неплохо показали себя в прошлом матче со Швейцарией, особенно Либор Шулак, которого заявили незадолго до той встречи.
— Чешская оборона справится с самой эффективной атакой турнира?
— Это одна из главных интриг предстоящей встречи. Я верю в защитные порядки нашей команды, которые отлично противостояли канадцам в первом туре. При этом чехи ужасно вкатываются в игру. Если удастся сохранить ворота на первых минутах, надежда есть, иначе будет трудно отыграться.
— Молодой Давид Пастрняк уже стал настоящим лидером сборной?
— Его пока нельзя назвать лидером, но он играет неплохо. Он еще молод и выступает лишь на втором чемпионате мира. Когда в команде есть такие мастера, как Плеканец и Ворачек, именно они должны разделить бремя лидерства. После удачного сезона ожидали, что Пастрняк будет одним из лучших в атаке.
— Владимир Соботка удачно присоединился к сборной по ходу чемпионата?
— Это очень умный игрок, преданный национальной команде. В этом сезоне он сыграл на Кубке мира, затем провел сезон в КХЛ, выезжал на Евротуры. В конце присоединился к «Сент-Луису» в
— Что произошло с Томашем Плеканецом, завершившим групповой раунд без баллов за результативность?
— Трудно сказать. Наверное, он в плохой форме, при этом он очень работоспособен и здорово помогает обороне. Ударные пятерки много раз меняли по ходу семи матчей. Возможно, ему не хватило взаимопонимания с партнерами.
ВАСИЛЕВСКИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕГРАДОЙ ДЛЯ ЧЕХОВ
— Голкипер Петр Мразек может стать проблемой для атаки россиян?
— Не уверен, что именно он начнет в воротах. Рассчитывали, что Мразек станет первым номером, поэтому его ставили против сильных соперников. Петр провел непростой сезон, много пропускал и не помог команде выйти в
При этом Павел Францоуз — классный вратарь и в отличие от Петра привык играть на европейских площадках. Ему отлично известны российские игроки из КХЛ, поэтому в четверг могут поставить и его.
— Каковы задачи вашей команды на этом чемпионате?
— Те же, что и для других представителей первой шестерки каждый год — пройти в полуфинал и побороться за медали. Похоже, канадцы собрались за очередным золотом, но с ними справились швейцарцы. В
— Что скажете о сборной России?
— У вас много талантливых ребят — те же Шипачев, Панарин и Кучеров могут решить исход матча. В предстоящем матче большей преградой для чехов может стать Василевский. Великолепный вратарь провел за «Тампу» 50 матчей с хорошими показателями. При нестабильной игре нашей сборной в атаке его может быть трудно пробить.
— На кого поставите в матче Россия — Чехия?
— Ясно, что Россия — фаворит, но именно это может стать шансом для чехов. Мы не побеждали русских в этом сезоне на Евротурах, и это важно, пусть соперники уже и изменились до неузнаваемости. Матч пройдет в Париже, и большая часть болельщиков будет поддерживать чешскую сборную. Уверен, игра будет стоящая, и даже не стану угадывать победителя.
Матч Россия — Чехия состоится в Париже сегодня, 18 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.
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