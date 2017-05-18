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ЧЕХИ УЖАСНО ВКАТЫВАЮТСЯ, НО У НИХ КРЕПКАЯ ОБОРОНА

— Как чешская сборная прошла предварительный этап?

— Сыграли неплохо, только показали себя недостаточно стабильно. Вначале выдали отличный матч с Канадой, но против соперников уровнем ниже, как швейцарцы, действовали не так здорово. Большинство игроков, особенно энхаэловцы, пока не сыграли в свою силу, но другие отработали за них.

— Чехи здорово выглядят в неравных составах. Какие еще сильные и слабые стороны у них отметите?

— Довольно неплохая оборона. Гудас показал себя настоящим лидером — блокировал много бросков. Он не только жесткий защитник, но и приличный игрок. На этом турнире Радко успел забивать и отдавать. Другие пары неплохо показали себя в прошлом матче со Швейцарией, особенно Либор Шулак, которого заявили незадолго до той встречи.

— Чешская оборона справится с самой эффективной атакой турнира?

— Это одна из главных интриг предстоящей встречи. Я верю в защитные порядки нашей команды, которые отлично противостояли канадцам в первом туре. При этом чехи ужасно вкатываются в игру. Если удастся сохранить ворота на первых минутах, надежда есть, иначе будет трудно отыграться.

— Молодой Давид Пастрняк уже стал настоящим лидером сборной?

— Его пока нельзя назвать лидером, но он играет неплохо. Он еще молод и выступает лишь на втором чемпионате мира. Когда в команде есть такие мастера, как Плеканец и Ворачек, именно они должны разделить бремя лидерства. После удачного сезона ожидали, что Пастрняк будет одним из лучших в атаке.

— Владимир Соботка удачно присоединился к сборной по ходу чемпионата?

— Это очень умный игрок, преданный национальной команде. В этом сезоне он сыграл на Кубке мира, затем провел сезон в КХЛ, выезжал на Евротуры. В конце присоединился к «Сент-Луису» в плей-офф и после всего приехал в Париж. В Кубке Стэнли он выглядел здорово и наверняка может блеснуть в четвертьфинале.

— Что произошло с Томашем Плеканецом, завершившим групповой раунд без баллов за результативность?

— Трудно сказать. Наверное, он в плохой форме, при этом он очень работоспособен и здорово помогает обороне. Ударные пятерки много раз меняли по ходу семи матчей. Возможно, ему не хватило взаимопонимания с партнерами.

ВАСИЛЕВСКИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕГРАДОЙ ДЛЯ ЧЕХОВ

— Голкипер Петр Мразек может стать проблемой для атаки россиян?

— Не уверен, что именно он начнет в воротах. Рассчитывали, что Мразек станет первым номером, поэтому его ставили против сильных соперников. Петр провел непростой сезон, много пропускал и не помог команде выйти в плей-офф. Может сначала выдать блестящий сейв, а потом пустить с легкого броска. Тем не менее редко дает себя обыграть в ноль.

При этом Павел Францоуз — классный вратарь и в отличие от Петра привык играть на европейских площадках. Ему отлично известны российские игроки из КХЛ, поэтому в четверг могут поставить и его.

— Каковы задачи вашей команды на этом чемпионате?

— Те же, что и для других представителей первой шестерки каждый год — пройти в полуфинал и побороться за медали. Похоже, канадцы собрались за очередным золотом, но с ними справились швейцарцы. В плей-офф все решается в каждой игре, так что посмотрим.

— Что скажете о сборной России?

— У вас много талантливых ребят — те же Шипачев, Панарин и Кучеров могут решить исход матча. В предстоящем матче большей преградой для чехов может стать Василевский. Великолепный вратарь провел за «Тампу» 50 матчей с хорошими показателями. При нестабильной игре нашей сборной в атаке его может быть трудно пробить.

— На кого поставите в матче Россия — Чехия?

— Ясно, что Россия — фаворит, но именно это может стать шансом для чехов. Мы не побеждали русских в этом сезоне на Евротурах, и это важно, пусть соперники уже и изменились до неузнаваемости. Матч пройдет в Париже, и большая часть болельщиков будет поддерживать чешскую сборную. Уверен, игра будет стоящая, и даже не стану угадывать победителя.

Матч Россия — Чехия состоится в Париже сегодня, 18 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.