Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
17:15 не начался США
Финляндия
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29779819/
18 мая 2017, 2:01 | Спорт-Экспресс

«Россия — фаворит, Василевский может стать преградой для нас»

Чешский журналист Марек КРАТОХВИЛ рассказал о пути команды Йозефа Яндача к четвертьфиналу чемпионата мира и поделился ожиданиями от матча Россия — Чехия.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

ЧЕХИ УЖАСНО ВКАТЫВАЮТСЯ, НО У НИХ КРЕПКАЯ ОБОРОНА

— Как чешская сборная прошла предварительный этап?

— Сыграли неплохо, только показали себя недостаточно стабильно. Вначале выдали отличный матч с Канадой, но против соперников уровнем ниже, как швейцарцы, действовали не так здорово. Большинство игроков, особенно энхаэловцы, пока не сыграли в свою силу, но другие отработали за них.

— Чехи здорово выглядят в неравных составах. Какие еще сильные и слабые стороны у них отметите?

— Довольно неплохая оборона. Гудас показал себя настоящим лидером — блокировал много бросков. Он не только жесткий защитник, но и приличный игрок. На этом турнире Радко успел забивать и отдавать. Другие пары неплохо показали себя в прошлом матче со Швейцарией, особенно Либор Шулак, которого заявили незадолго до той встречи.

— Чешская оборона справится с самой эффективной атакой турнира?

— Это одна из главных интриг предстоящей встречи. Я верю в защитные порядки нашей команды, которые отлично противостояли канадцам в первом туре. При этом чехи ужасно вкатываются в игру. Если удастся сохранить ворота на первых минутах, надежда есть, иначе будет трудно отыграться.

— Молодой Давид Пастрняк уже стал настоящим лидером сборной?

— Его пока нельзя назвать лидером, но он играет неплохо. Он еще молод и выступает лишь на втором чемпионате мира. Когда в команде есть такие мастера, как Плеканец и Ворачек, именно они должны разделить бремя лидерства. После удачного сезона ожидали, что Пастрняк будет одним из лучших в атаке.

— Владимир Соботка удачно присоединился к сборной по ходу чемпионата?

— Это очень умный игрок, преданный национальной команде. В этом сезоне он сыграл на Кубке мира, затем провел сезон в КХЛ, выезжал на Евротуры. В конце присоединился к «Сент-Луису» в плей-офф и после всего приехал в Париж. В Кубке Стэнли он выглядел здорово и наверняка может блеснуть в четвертьфинале.

— Что произошло с Томашем Плеканецом, завершившим групповой раунд без баллов за результативность?

— Трудно сказать. Наверное, он в плохой форме, при этом он очень работоспособен и здорово помогает обороне. Ударные пятерки много раз меняли по ходу семи матчей. Возможно, ему не хватило взаимопонимания с партнерами.

ВАСИЛЕВСКИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕГРАДОЙ ДЛЯ ЧЕХОВ

— Голкипер Петр Мразек может стать проблемой для атаки россиян?

— Не уверен, что именно он начнет в воротах. Рассчитывали, что Мразек станет первым номером, поэтому его ставили против сильных соперников. Петр провел непростой сезон, много пропускал и не помог команде выйти в плей-офф. Может сначала выдать блестящий сейв, а потом пустить с легкого броска. Тем не менее редко дает себя обыграть в ноль.

При этом Павел Францоуз — классный вратарь и в отличие от Петра привык играть на европейских площадках. Ему отлично известны российские игроки из КХЛ, поэтому в четверг могут поставить и его.

— Каковы задачи вашей команды на этом чемпионате?

— Те же, что и для других представителей первой шестерки каждый год — пройти в полуфинал и побороться за медали. Похоже, канадцы собрались за очередным золотом, но с ними справились швейцарцы. В плей-офф все решается в каждой игре, так что посмотрим.

— Что скажете о сборной России?

— У вас много талантливых ребят — те же Шипачев, Панарин и Кучеров могут решить исход матча. В предстоящем матче большей преградой для чехов может стать Василевский. Великолепный вратарь провел за «Тампу» 50 матчей с хорошими показателями. При нестабильной игре нашей сборной в атаке его может быть трудно пробить.

— На кого поставите в матче Россия — Чехия?

— Ясно, что Россия — фаворит, но именно это может стать шансом для чехов. Мы не побеждали русских в этом сезоне на Евротурах, и это важно, пусть соперники уже и изменились до неузнаваемости. Матч пройдет в Париже, и большая часть болельщиков будет поддерживать чешскую сборную. Уверен, игра будет стоящая, и даже не стану угадывать победителя.

Матч Россия — Чехия состоится в Париже сегодня, 18 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира
Викторина
Павел Буре