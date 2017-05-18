Чем Германия удивит Канаду?

США — ФИНЛЯНДИЯ

В самом мощном по вывеске четвертьфинале интриги, вполне вероятно, не будет никакой. Американцы давно заставили всех забыть о поражении от немцев. Команда Джеффа Блэшилла показала, что, даже если что-то идет криво, она может перестраиваться по ходу матча, как это было в матчах с Латвией и Швецией. Финны же выиграли в основное время всего два матча, причем один из них у Белоруссии, которая на этом турнире выглядела ужасно.

В отличие от американцев, обыгравших обе топовые сборные, команда Лаури Марьямяки улетела под чехов, выдав совершенно исторический конфуз — упустив преимущество в три шайбы за 12 минут до конца матча. Что уж говорить о матче с канадцами, которые обыграли Суоми на одной ноге, не встретив никакого сопротивления. С неплохим — во всяком случае, явно не худшим за последние годы — составом новый главный тренер сборной Финляндии провалил все, что только можно было, даже если оставить за скобками ужасающий для финнов Кубок мира.

На одной бронебойной парочке Ахо — Рантанен в полуфинал не выйти. С приходом Марьямяки из команды Суоми исчезло все лучшее, что позволяло им держаться в топе, обыгрывать любых соперников и даже брать медали Игр. Никакой плотной игры перед своими воротами, ноль взаимопонимания, все хоккеисты представляют собой разрозненные единицы, которые не всегда могут сообща просто войти в чужую зону. Да, впервые за долгое время у финнов не блестящий вратарь, но едва ли именно Корписало мешает своим партнерам выполнять больше двух точных передач за одну атаку.

Сборную США принято позиционировать как играющую в молодой безбашенный хоккей, однако она демонстрирует более универсальный стиль. Брок Нельсон и Андерс Ли не попадают под категорию юных талантов, но показывают ничуть не менее убедительный хоккей, чем Годро или Ларкин с Келлером. Звездно-полосатые вполне могут сыграть просто, но эффективно с набросами на пятак, шайбами с отскоков и обилием силовой борьбы.

На один великолепный гол с несколькими диагональными пасами команда Блэшилла выдает пять бросков в упор, подправлений и рикошетов — без этого успеха можно добиться, только если у тебя в каждом звене минимум по две звезды, как у канадцев. В прошлом году американцы во многом неожиданно прошли в полуфинал, где выдали матч турнира против «кленовых листьев». На текущий чемпионат США привезли лучший состав с 2009 года, и невыход такой команды в полуфинал будет шоком.

КАНАДА — ГЕРМАНИЯ

Вполне вероятно, немцы выплеснули весь запал и энергию на матч жизни против сборной Латвии, который и вывел их в плей-офф. Впрочем, даже если настрой хозяев будет запредельным, Канаде они вряд ли смогут противостоять. Вряд ли Джон Купер допустит, чтобы его команда вышла на четвертьфинал с такой же мотивацией, как на матч против Швейцарии в группе, когда действующие чемпионы выглядели откровенно плохо. Если психологически Канада не просядет, то обыграть ее за счет какого-либо хоккейного компонента почти невозможно.

Разумеется, можно представить, что Грайсс или Грабауэр выдадут матч жизни, а Драйзайтль, который пока не очень понимает, куда бежать и что делать, наберет три очка и вытащит команду в полуфинал. Но вероятность такого триллера гораздо меньше, чем сценарий, по которому «Кленовые листья» выйдут и обыграют соперника на классе. Подбор исполнителей у канадцев настолько ровный и звездный, что даже если игра не пойдет у двух первых звеньев, полную сетку соперникам накидают нижние тройки.

Тем более что должно взыграть самолюбие и у Уэйна Симмондса, который пока не забивал, и у ветерана чемпионатов мира Мэтта Дюшена, который со своей одной шайбой выглядит блекло на фоне Маккинона и Марнера. Один-два лишних гола может пропустить Кэлвин Пикар, но даже при такой форе канадцы обязаны проходить немцев с запасом. Ни переезд, ни разыгравшиеся Деннис Зайденберг и Кахун, ни стращающий соперника Эрхофф не могут этому помешать.

ШВЕЦИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ

А вот и самый непредсказуемый из всех четвертьфиналов. С одной стороны, шведы, усиленные Бэкстремом и Лундквистом, которые, хоть и уступили россиянам и американцам, оставили неплохое впечатление после группового турнира. Команда Гренборга располагает великолепной защитой уровня олимпийской сборной, сверхталантом Вильямом Нюландером и уже разыгравшимися на этом турнире Ландескугом, Раском и Линдхольмом.

Однако репутация бежит впереди шведов. Против быстрых и, что самое главное, мотивированных команд «Тре Крунур» всегда играется нелегко. Психологические особенности, тренерские недоработки или просто злой рок год за годом не позволяют шведам раскрыть все свои возможности. Вспомнить хотя бы, как на сентябрьском Кубке мира Швеция уступила не кому-то, а сборной Европы, которая просто больше хотела победить, — а ведь лидеры у этих двух сборных Гренборга одинаковые.

И в том, что сборная Швейцарии будет хотеть победить больше, сомнений нет никаких. На этом турнире команде Патрика Фишера нет равных в мотивации, и на таком коротком турнире именно горящие глаза, а не звездный состав могут стать главным преимуществом. Что сделали швейцарцы на этом турнире! И дело не только в победе над канадцами, хотя и это достижение для такой сборной уникальное.

Команда, за исключением трех человек, составленная из игроков NLA, демонстрирует близкую к североамериканскому хоккею игру. Активный прессинг и полная самоотдача восполняют Швейцарии недостаточный класс кадров. Да, подопечные Фишера много ошибаются в средней зоне, порой совсем по-детски, неидеально играют перед своими воротами, да и в атаке допускают приличное количество брака.

Но кого это волнует, когда сборная действительно выглядит настоящей командой, когда в нужный момент полевые игроки играют друг за друга, когда топ-звенья прибавляют по ходу одного периода, на скорости и желании прошибая чужую защиту, пусть и выше классом. Это именно то, чего не хватает сборной Финляндии Марьямяки, и именно благодаря этому Швейцария умудрилась занять второе место в группе, обыграв в последний день группового турнира еще и Чехию.