Хоккеисты РФ, с приключениями добравшиеся до Парижа, сыграют в ¼ финала ЧМ с чехами

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Переезд — дело тонкое

Сборная России на протяжении всего предварительного этапа возглавляла группу А, проводившую матчи в Кельне, но в последний игровой день уступила американцам (3:5), которые и стали победителями группы. В результате того, что последнюю путевку в плей-офф завоевали немцы, россиянам пришлось отправиться на четвертьфинал в Париж. К слову, за четыре года, что национальную команду возглавляет Олег Знарок, сборной впервые пришлось переезжать в другой город по ходу чемпионата мира.

«Переезд — это всегда непростая вещь, и понятно, что это может отнять у нас немало сил, — сказал Знарок после игры с американцами. — В целом считаю у нас все нормально, все неплохо, просто подвели ненужные удаления с самого начала матча с командой США».

Приключения начались уже за сутки до игры — в связи с техническими проблемами отправление поезда сборной России из Кельна было отложено на полчаса, потом еще на час и еще на час. В результате задержка составила без малого три часа, а начало тренировки было перенесено с шести на восемь часов вечера.

«Доехали нормально, все в штатном режиме. Не думаю, что эти три часа задержки сильно отразятся на подготовке. Ребята поели, поспали, сейчас поедут на арену и будут тренироваться. Продолжаем подготовку к игре с чехами», — сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Уже после самой тренировки тренер национальной команды Харийс Витолиньш сообщил, что в матче с чехами ворота сборной России будет защищать Андрей Василевский, а также посетовал на духоту, царящую на парижской арене.

«Здесь жарко. Душно, очень душно, — сказал Витолиньш журналистам. — Еще хуже, чем в Кельне. В Кельне похолоднее немного, мы хотя бы замерзали. Здесь ничего не делаешь, а спина уже мокрая. Если в Кельне шайба все-таки скользила, то здесь шершавая поверхность, она застревает. Мы не привыкли играть на такой душной арене. Чувствовалось, что ребята чуть-чуть задыхаются. Но все будет зависеть от нас самих, как мы сыграем».

Францоуз или Мразек?

Сборная Чехии начала чемпионат мира с поражения от канадцев (1:4), после чего выиграла пять матчей подряд, занимая второе место в группе B, но в последний игровой день предварительного этапа уступила команде Швейцарии (1:3) и опустилась на третью строчку.

В состав чехов входят семь игроков из НХЛ: вратарь Петр Мразек («Детройт»), защитники Михал Кемпни («Чикаго»), Радко Гудас, форварды Якуб Ворачек (оба — «Филадельфия»), Давид Пастрняк («Бостон»), Томаш Плеканец («Монреаль»), Владимир Соботка («Сент-Луис»). Лучшим бомбардиром команды на групповом этапе стал Пастрняк (7 очков), лучшими снайперами — Роман Хорак («Витязь») и ранее игравшие в КХЛ Роман Червенка и Михал Ржепик, забросившие по три шайбы.

В преддверии четвертьфинала открыт вопрос об основном вратаре сборной Чехии на плей-офф. На предварительном этапе Мразек провел 4 игры и одержал 2 победы, пропуская по 2,47 шайбы в среднем за игру, а Павел Францоуз из челябинского «Трактора» выиграл все три своих матча, пропустив три шайбы (0,99 шайбы в среднем за игру — лучший показатель среди вратарей, сыгравших больше двух игр на турнире). Тренерский штаб чехов накануне четвертьфинала хранит в тайне имя вратаря, который займет место в воротах в первой игре плей-офф.

Десять лет спустя

Сборная России не обыгрывала чехов в плей-офф турнира с 2007 года, когда в четвертьфинале домашнего чемпионата мира команда Вячеслава Быкова победила со счетом 4:0. После россияне дважды встречались с чехами в играх плей-офф, уступив в 2010 году в финале (1:2), а в 2011 году — в игре за бронзу (4:7).

Всего команды на чемпионатах мира провели 17 матчей, в которых чехи одержали 9 побед, россияне — семь, а игра 1998 года завершилась вничью. Под руководством Олега Знарка сборная России провела на чемпионатах мира с чехами лишь один матч: год назад россияне начали турнир в Москве с поражения 0:3.

«Российским хоккеистам нужно сделать правильные выводы из поражения и играть в четвертьфинале в свой хоккей — тот, который мы показывали на протяжении всего турнира. Тогда будет результат», — заявил агентству Р-Спорт олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Последний раз сборная России проигрывала в четвертьфинале четыре года назад, когда команда Зинэтулы Билялетдинова уступила американцам на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки (3:8). Под руководством Знарка россияне неизменно выигрывали медали чемпионатов мира: золото ЧМ-2014 в Белоруссии, серебро ЧМ-2015 в Чехии и бронзу ЧМ-2016.