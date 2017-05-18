Сборная России сыграет с чехами за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
17:15 не начался США
Финляндия
1/4 финала
21:15 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
21:15 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29779531/
18 мая 2017, 0:56 | ТАСС

Сборная России сыграет с чехами за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Сборные России и Чехии сыграют в четверг в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Заняв второе место в группе на предварительной стадии, российская сборная в среду из германского Кельна переехала в столицу Франции.

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© РИА "Новости"

Потерпев во вторник первое на турнире поражение от команды США (3:5), российская сборная вынуждена была потратить выходной день на переезд в Париж. Однако скоростной поезд задержался с отправлением на три часа, и российская делегация оказалась в столице Франции позже намеченного. С вокзала сборная России сразу отправилась на тренировку на новой для себя «АккорХотелс-Арене», которая более известна как дворец спорта «Берси».

После поражения от американцев Знарок одной из причин назвал именно усталость — матчи с командами Латвии и США разделяли менее 18 часов. Потому переезд в Париж был некстати, учитывая, что российским хоккеистам придется привыкать к новому льду. Чешская сборная сыграла в Париже уже семь матчей и могла в среду спокойно восстановить силы.

В группе В сборная Чехии заняла третье место, предыдущий матч проведя одновременно с соперниками из России. Во вторник чехи уступили сборной Швейцарии со счетом 1:3, отдав ей второе место в группе. Чешская сборная достаточно уверенно пробилась в плей-офф, проиграв лишь два матча. Помимо швейцарцев, уступили чехи победителю группы В из Канады (1:4).

Сборная Чехии оставалась без медалей на четырех предыдущих чемпионатах мира, а год назад в России чехи не сумели пробиться и в полуфинал, уступив в серии буллитов команде США. Перед началом нынешнего сезона сборную Чехии возглавил Йозеф Яндач, который ранее работал в национальной команде ассистентом Владимира Ружички и Владимира Вуйтека. Чехи под руководством Яндача неудачно выступили на сентябрьском Кубке мира, уступив путевку в полуфинал команде Европы.

Обновленная дружина Яндача

В Париж Яндач привез достаточно обновленную команду, костяк которой составляют игроки из европейских клубов, в том числе и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В команде семеро дебютантов чемпионатов мира, а самыми опытными являются капитан Якуб Ворачек из «Филадельфии», его ассистент Томаш Плеканец из «Монреаля» и форвард Роман Червенка, защищающий цвета швейцарского «Фрибур-Готтерона».

Последний чемпионский титул чехи выиграли в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в Германии. Как и сейчас, решающие матчи семь лет назад проходили в Кельне, однако тогда из нынешнего состава за нее выступал лишь Червенка. Он является лучшим, наряду с Михалом Ржепиком и Романом Гораком, снайпером сборной Чехии на чемпионате мира. Больше Червенки (3 шайб + 3 передачи) очков на турнире набрал лишь молодой лидер чехов Давид Пастрняк из «Бостона» (1+6).

Горак выступает в КХЛ за подмосковный «Витязь» — как и защитник Якуб Ержабек. КХЛ в сборной Чехии также представляют защитник «Слована» Томаш Кундратек, форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж, спартаковец Лукаш Радил и Томаш Зогорна из «Амура». В России выступают и два вратаря чехов — Павел Францоуз из «Трактора» и Доминик Фурх из «Авангарда», хотя основным считается 25-летний Петр Мразек из «Детройта».

Матч сборных России и Чехии пройдет на «АккорХотелс-Арене» Парижа, начало — 17:15 мск. В 21:15 здесь же состоится встреча сборных Швейцарии и Швеции. В Кельне на «Ланксесс-Арене» в 17:15 сыграют сборные США и Финляндии, а в 21:15 — Канады и Германии (победитель этой встречи в полуфинале сыграет с российской либо чешской командой).

Полуфиналы чемпионата мира пройдут в Кельне 20 мая, матч за третье место и финал — 21 мая.
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Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии. Матч в «АккорХотелс Арене», известной, прежде всего, как теннисный дворец «Берси», начнется в 17.15 мск.
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