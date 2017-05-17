Поезд, жара и много полиции. Как сборная России прибыла в Париж
Сборная России прибыла в Париж и провела первую тренировку на стадионе «Берси», который носит сейчас
какое-то рекламное название, которое не стоит запоминать. Беда подкралась незаметно — условия для хоккея тут еще хуже, чем в Кельне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В Париже было очень жарко. На солнце уж точно больше 30 градусов, и даже вечерний дождь не принес никакого облегчения. Я почувствовал неладное уже на трибунах, когда наша команда вышла тренироваться.
— Жарко было, даже когда просто стоишь на льду, ничего не делаешь, — подтвердил Харийс Витолиньш. — Спина становится мокрой сразу, как выходишь. И лед….
Все
Приехав на вокзал встречать нашу команду, мы увидели, что несчастья продолжаются. На втором пути, куда должна была приехать сборная, стоял чужой поезд. Отогнали, к счастью. Нагнали полицейских, которые, впрочем, не выпячивались, дав возможность поработать службе безопасности турнира. А те устроили суету.
— Вадим, это вы поезд сломали? — добродушно встретил я Шипачева, который вышел из вагона.
Нападающий «Вегаса» очень широко улыбнулся. Я один из немногих, кто может его рассмешить.
— Придумываем проблемы сами себе, а затем их решаем, — говорил Артемий Панарин.
Проблемы мы действительно устроили сами себе. Я переезжал в Париж на утреннем поезде, в 9 утра. С нами вместе ехали шведы, и мы добрались без опозданий. Скандинавская команда прибыла в столицу Франции в 12 часов, отдохнула, покаталась. Мы же
Конечно,
— Скажите, Владимир, — потребовал я.
— А что
— Комон, гайз, — тут и я потерял самообладание.
Служба безопасности турнира слышала нашу беседу и не могла определить, исходит ли от меня угроза. Ситуацию спас сам Ткачев, который начал смеяться.
Тренировка была достаточно легкой, а все интриги по составу были уничтожены Харийсом Витолиньшем. В воротах — Андрей Василевский, лишний игрок — Андрей Миронов.
Евгения Кузнецова на этот раз поставили к Сергею Плотникову и Александру Барабанову. Валерий Ничушкин перешел в силовое звено к Ивану Телегину и Сергею Андронову.
— Не кажется ли вам, что тренеры не могут найти вам применение? — спросил я у Евгения, который вышел поговорить с прессой.
— Это я должен играть лучше, — ответил политкорректный Кузнецов. — А я против американцев играл неважно.
Кузнецов не зря поиграл в НХЛ и потому ушел от второго острого вопроса.
— Андрей Василевский сказал, что против США мы играли так плохо, что могли уступить со счетом 0:10. Что думаете?
— Андрей классно сыграл, тут нельзя спорить. Но 0:10 мы бы не проиграли. Одну все равно бы забросили.
Согласен с вратарем? Не согласен? Интрига.
На льду произошел курьезный момент. Сергей Плотников
Понятно, что все это шутка, и надо быть внутри команды, чтобы разобраться, есть ли проблемы, но вообще ни один тренер не замахивается клюшкой на своего вратаря. Даже в шутку.
Возле «Берси» много кафе и усиленные меры безопасности. Нельзя ничего. Говорят, что тут любой лишний предмет на трибунах (стол, стул) обсуждается полицией и чаще всего запрещается. На всякий случай.
По городу ходят вооруженные патрули — ничего подобного не было в Германии. Мы от этого
— Евгений, а вы были в Париже? — спросили у Кузнецова.
— Первый раз тут, — выдохнул форвард. — Надо сфотографироваться, когда башня на руке.
Не успеет.
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