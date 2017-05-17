Кузнецов: Траур после поражения от американцев надо заканчивать, впереди важная игра

Сборная России во вторник уступила команде США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:5 и заняла второе место. В четверг россиянам предстоит четвертьфинальный матч с командой Чехии.

«Сложно сказать, все ли у них залетало или мы оказались не готовы. То, что мы не сыграли в свой хоккей, есть такое, это правда. Но хорошо, что это случилось тогда, когда у нас есть моменты. Все вот сейчас разговаривают об этом… А я не понимаю: если бы мы выиграли у американцев, нам не надо было бы играть четвертьфинал? Какая разница, где? Все сейчас траур устроили из этого. Конечно, проиграли. Нужно сделать выводы и двигаться дальше. Завтра важная игра, а мы все говорим про тот матч. Я этого не понимаю».