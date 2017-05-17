Кузнецов: Траур после поражения от американцев надо заканчивать, впереди важная игра
Траур, устроенный после поражения от команды США в матче чемпионата мира по хоккею, нужно завершать, впереди у сборной России важная игра, заявил нападающий россиян Евгений Кузнецов.
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Сборная России во вторник уступила команде США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:5 и заняла второе место. В четверг россиянам предстоит четвертьфинальный матч с командой Чехии.
«Сложно сказать, все ли у них залетало или мы оказались не готовы. То, что мы не сыграли в свой хоккей, есть такое, это правда. Но хорошо, что это случилось тогда, когда у нас есть моменты. Все вот сейчас разговаривают об этом… А я не понимаю: если бы мы выиграли у американцев, нам не надо было бы играть четвертьфинал? Какая разница, где? Все сейчас траур устроили из этого. Конечно, проиграли. Нужно сделать выводы и двигаться дальше. Завтра важная игра, а мы все говорим про тот матч. Я этого не понимаю».
После матча с американцами Андрей Василевский заявил, что команда могла проиграть 0:10, если бы соперник забил все свои моменты. «Вася здорово выручал моменты, — отметил Кузнецов. — Но не 0:10, конечно, на
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