Выезд сборной РФ по хоккею в Париж был задержан из-за проблем с двигателем поезда

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду отправление сборной России из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии было отложено почти на три часа из-за поломки состава.

«Была поломка двигателя у поезда, который должен был отвезти российскую команду в Париж. Команда разместилась в гостевом доме рядом с вокзалом, поскольку они вынуждены были ждать следующего поезда в Париж. Российская команда координировала свои действия с оргкомитетом турнира в Париже и договорилась о более поздней тренировке», — заявили в пресс-службе IIHF.

Матч сборных России и Чехии состоится в Париже в четверг.