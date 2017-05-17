Выезд сборной РФ по хоккею в Париж был задержан из-за проблем с двигателем поезда
Отправление сборной России из Кельна в Париж было задержано в среду
из-за проблем с двигателем поезда, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).
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В среду отправление сборной России из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии было отложено почти на три часа
«Была поломка двигателя у поезда, который должен был отвезти российскую команду в Париж. Команда разместилась в гостевом доме рядом с вокзалом, поскольку они вынуждены были ждать следующего поезда в Париж. Российская команда координировала свои действия с оргкомитетом турнира в Париже и договорилась о более поздней тренировке», — заявили в
Матч сборных России и Чехии состоится в Париже в четверг.
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