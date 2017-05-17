Василевский будет защищать ворота сборной России в матче ¼ финала с чехами
Защищать ворота сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с командой Чехии будет Андрей Василевский, сообщил тренер национальной команды Харийс Витолиньш.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Василевский будет защищать ворота сборной России в матче ¼ финала с чехами», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Отметим, что Андрей Василевский выходил в стартовом составе сборной во всех матчах группового этапа чемпионата мира, за исключением встречи с командой Латвии, которая закончилась со счётом 5:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter