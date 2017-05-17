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«Василевский будет защищать ворота сборной России в матче ¼ финала с чехами», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Отметим, что Андрей Василевский выходил в стартовом составе сборной во всех матчах группового этапа чемпионата мира, за исключением встречи с командой Латвии, которая закончилась со счётом 5:0.