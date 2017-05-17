Хоккеист Кузнецов вышел с Барабановым и Плотниковым на тренировку сборной РФ в Париже

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Хоккеисты сборной России заняли второе место в группе А, матчи которой проходили в Кельне, и в четверг встретятся с командой Чехии в четвертьфинале турнира в Париже.

Первая тренировка сборной России на «АккорХотелс Арене» в Париже началась в 20:15 по местному времени — на три часа позже запланированного срока из-за задержки поезда между Кельном и столицей Франции. Кузнецов вышел на лед в белом свитере вместе с Барабановым, Плотниковым и Ткачевым.

Полностью сочетания звеньев сборной России на тренировке в среду выглядят следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.

«черные»: Виктор Антипин — Антон Белов, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Евгений Дадонов;.

«красные»: Иван Проворов — Андрей Миронов, Артемий Панарин — Владислав Наместников— Никита Кучеров;.

«белые»: Дмитрий Орлов — Артем Зуб, Сергей Плотников — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов, Владимир Ткачев;.

«синие»: Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Валерий Ничушкин.