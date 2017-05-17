Хоккеист Кузнецов вышел с Барабановым и Плотниковым на тренировку сборной РФ в Париже
Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов тренируется в одном звене с Александром Барабановым, Сергеем Плотниковым и Владимиром Ткачевым накануне четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Чехии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Хоккеисты сборной России заняли второе место в группе А, матчи которой проходили в Кельне, и в четверг встретятся с командой Чехии в четвертьфинале турнира в Париже.
Первая тренировка сборной России на «АккорХотелс Арене» в Париже началась в 20:15 по местному времени — на три часа позже запланированного срока
Полностью сочетания звеньев сборной России на тренировке в среду выглядят следующим образом:
вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.
«черные»: Виктор Антипин — Антон Белов, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Евгений Дадонов;.
«красные»: Иван Проворов — Андрей Миронов, Артемий Панарин — Владислав Наместников— Никита Кучеров;.
«белые»: Дмитрий Орлов — Артем Зуб, Сергей Плотников — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов, Владимир Ткачев;.
«синие»: Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Валерий Ничушкин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter