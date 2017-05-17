Сбой немецкого порядка. Как Россия уезжала из Кельна
Отъезд с приключениями сборной России из Кельна — в репортаже спецкора «СЭ» Игоря ЕРОНКО.
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Видимо, что-то случилось...
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ПОХВАЛЫ ОТ БЛЭШИЛЛА
Необычно было видеть совершенно пустой
Американцы крутые. Собравшаяся под знаменами США молодежная банда не успела устать ни от жизни, ни от хоккея, поэтому вовсю развлекается на льду, покидая лед с улыбками до ушей и с удовольствием общаясь.
Блэшилл вовсю источал похвалы сборной России, назвав ее атаку самой опасной на чемпионате мира, а саму команду — потрясной. В плане стиля игры. Что до Финляндии, ее американцы, кажется, совсем не боятся. И даже присущей в общении у энхаэловцев осторожностью им это было трудно скрыть. Интересно, что
Веселиться, впрочем, у них поводов нет. Лаури Марьямяки пытается сделать игру команды
НЕМЕЦКИЙ «ПОРЯДОК»
С поездом, конечно, забавная история. Разъехавшиеся вагоны
Разыскать сборную России оказалось не трудно. Тренерский штаб сидел в тенечке на Домской площади, которая еще и привокзальная. А команда сидела в ресторанчике, обедала — организаторы решили накормить, раз уж заминка вышла. Довольно своевременно.
— Что бы ни происходило в жизни, все только к лучшему, — приговаривал Роман Ротенберг, цитируя Готфрида Лейбница. Я бы поспорил, но в данном случае ничего страшного действительно не произошло. Правда,
Новый так и не нашелся, поэтому решили дождаться шедшего из Парижа с финнами и Канадой на борту. В итоге ожидание затянулось на три часа. Международная федерация — вроде как — через пару часов предлагала самолет, до
На перрон потянулись в сопровождении созванных для обеспечения безопасности автоматчиков. Без Шмайссеров, но с MP5. И «шнелле-шнелле» никто не приговаривал. Были и полицейские с собаками. Наверное, можно было обойтись и без них. Настолько тут тихо, мирно и спокойно. К тому же представители полиции никак не мешали прохожим останавливать игроков для фотографий и пожеланий удачи.
Только Уэйн Симмондс хмурился. У него на большом льду пока игра не идет.
СХОДСТВО С ЧЕХАМИ
Поражения от Чехии в
— Да должны мы Чехию обыгрывать, — улыбался скаут сборной Сергей Федотов в ожидании поезда. — Два раза подряд настолько все плохо складываться не может. Сами ведь себе проблемы устроили и удалениями, и игрой в обороне, и тем, что переигрывали эпизоды в атаке.
Действительно, индивидуальные ошибки и зачастую дурацкие нарушения сгубили все планы на игру. И забить можно было куда больше в целом, и еще больше, если бы не грешили лишними передачами и стремлением оставить Джимми Ховарда в дураках. Что мешало Евгению Кузнецову бросить, когда он «1 в 0» убегал? Нет ведь, полез в обыгрыш, и Хэнифин ему клюшечку быстренько поднял. И такая дребедень — целый матч, причем у многих.
Но нельзя не отметить, что все это легко поправимо. К тому же чехи — не американцы совсем. Менее скоростные, менее мастеровитые, да и Петр Мразек, в отличие от одноклубника Джимми Ховарда, в группе отнюдь не блистал.
Вообще, между сборными России и Чехии можно найти некоторое сходство. В первую очередь в том, насколько оборона уступает нападению. Перекос примерно одинаковый, однако у чехов
Чехи, конечно, ребята цепкие. Но не настолько, чтобы сдержать очень яркую атаку сборной России, всегда находящую себе пространство, что бы соперник ни делал. И попробуй ты у них контроль шайбы забрать. А если вздумаешь прижать к воротам, так в средней всегда найдется адресат, до которого передачи регулярно доходят. Нет, определенно должны вернуться. Под Канаду.
И как тут не вспомнить молодежный чемпионат мира-2012: Гусев, Кучеров, Кузнецов и Василевский из той команды Брагина; Шайфли у «Кленовых»; Раск, Карлссон, Брудин, Клингберг и Нордстрем у шведов; Мразек и Хыка у чехов. Тогда мы тоже остались вторыми в группе, пусть и после «Тре Крунур», в четверти одолели того самого Мразека, в полуфинале вызвали несколько инфарктов безбашенным, но победным матчем с Канадой, и добрались до финала. Где проиграли Швеции в овертайме, но Зибанежада у нее на этот раз нет. И Кузнецов, угодивший тогда в концовке в штангу, бросок заметно подтянул.
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