Сбой немецкого порядка. Как Россия уезжала из Кельна

ПОХВАЛЫ ОТ БЛЭШИЛЛА

Необычно было видеть совершенно пустой пресс-центр перед тренировкой сборной США — они катались с утра. Многие журналисты, понятно, разъехались. Кстати, американское представительство тут увеличилось ровно в два раза — к Брайану Хеджесу с официального сайта НХЛ добавилась Джули Робенхаймер, мисс Нью-Джерси-2005, сотрудничающая с «Девилз» и несколькими изданиями по обе стороны океана.

Американцы крутые. Собравшаяся под знаменами США молодежная банда не успела устать ни от жизни, ни от хоккея, поэтому вовсю развлекается на льду, покидая лед с улыбками до ушей и с удовольствием общаясь. Пресс-атташе Дэвид Фишер всех подкалывает. И только главный тренер Джефф Блэшилл вечно хмурый, но он всегда такой. В этом он очень похож на Майка Бэбкока, которого считает своим учителем.

Блэшилл вовсю источал похвалы сборной России, назвав ее атаку самой опасной на чемпионате мира, а саму команду — потрясной. В плане стиля игры. Что до Финляндии, ее американцы, кажется, совсем не боятся. И даже присущей в общении у энхаэловцев осторожностью им это было трудно скрыть. Интересно, что финны-то как раз понурыми приехали. На том самом поезде, которого пришлось дожидаться россиянам. Разве что Оскар Осала позволил себе сдержанную улыбку, повстречав Илью Воробьева.

Веселиться, впрочем, у них поводов нет. Лаури Марьямяки пытается сделать игру команды чем-то похожей на то, во что играет финская молодежка, сделать больший упор на созидание, а не на всегда присущее финнам первоочередное разрушение. Но получается плохо — ни туда, ни сюда. Нет, ну когда поколение полностью сменится, благо молодежи талантливой полно, вполне может и получиться. Скорее всего, правда, под руководством уже другого тренера.

НЕМЕЦКИЙ «ПОРЯДОК»

С поездом, конечно, забавная история. Разъехавшиеся вагоны как-то плохо сочетаются с классическим немецким Ordnung über alles. Прознали об этом где-то через полчаса после изначально запланированного времени отъезда. Само собой, российские журналисты, коих в Кельне несколько человек все же осталось, ожидая зарубы с Канадой на месте, сразу потянулись в сторону вокзала.

Разыскать сборную России оказалось не трудно. Тренерский штаб сидел в тенечке на Домской площади, которая еще и привокзальная. А команда сидела в ресторанчике, обедала — организаторы решили накормить, раз уж заминка вышла. Довольно своевременно. Кто-то, закончив трапезу, выходил прогуляться возле знаменитого Кельнского собора. Все — спокойные, где-то даже расслабленные. Ну, а чего «париться», планы-то не менялись, погода отличная, подруги и жены рядом. Просто на тренировку решили отправиться прямо с поезда, а время ее начала — дело не такое уж важное.

— Что бы ни происходило в жизни, все только к лучшему, — приговаривал Роман Ротенберг, цитируя Готфрида Лейбница. Я бы поспорил, но в данном случае ничего страшного действительно не произошло. Правда, вице-президент ФХР все же периодически справлялся у представителя ИИХФ, что там с новым поездом.

Новый так и не нашелся, поэтому решили дождаться шедшего из Парижа с финнами и Канадой на борту. В итоге ожидание затянулось на три часа. Международная федерация — вроде как — через пару часов предлагала самолет, до аэропорта-то в Кельне добраться вообще не проблема, но вот в парижский трафик, через который пришлось бы продираться, все и уперлось. А еще контроль проходить — бессмысленно, в общем.

На перрон потянулись в сопровождении созванных для обеспечения безопасности автоматчиков. Без Шмайссеров, но с MP5. И «шнелле-шнелле» никто не приговаривал. Были и полицейские с собаками. Наверное, можно было обойтись и без них. Настолько тут тихо, мирно и спокойно. К тому же представители полиции никак не мешали прохожим останавливать игроков для фотографий и пожеланий удачи.

Только Уэйн Симмондс хмурился. У него на большом льду пока игра не идет.

СХОДСТВО С ЧЕХАМИ

Поражения от Чехии в плей-офф или медальном раунде — штука едва ли не знаковая. После сухого «влета» им в четвертьфинале чемпионата мира-2003 уволили Владимира Плющева. В 2006-м на той же стадии о них споткнулся Владимир Крикунов, при том что сборная России выиграла свою группу, а чехи в своей остались четвертыми, и тоже был отправлен в отставку. В 2011-м уже Вячеслав Быков проиграл им матч за бронзу и, затравленный по самое не балуйся, покинул пост главного тренера со штампом «забронзовел». Посмотрим, как оно будет с Олегом Знарком, хотя и не верится, что россияне полетят домой из Парижа.

— Да должны мы Чехию обыгрывать, — улыбался скаут сборной Сергей Федотов в ожидании поезда. — Два раза подряд настолько все плохо складываться не может. Сами ведь себе проблемы устроили и удалениями, и игрой в обороне, и тем, что переигрывали эпизоды в атаке.

Действительно, индивидуальные ошибки и зачастую дурацкие нарушения сгубили все планы на игру. И забить можно было куда больше в целом, и еще больше, если бы не грешили лишними передачами и стремлением оставить Джимми Ховарда в дураках. Что мешало Евгению Кузнецову бросить, когда он «1 в 0» убегал? Нет ведь, полез в обыгрыш, и Хэнифин ему клюшечку быстренько поднял. И такая дребедень — целый матч, причем у многих.

Но нельзя не отметить, что все это легко поправимо. К тому же чехи — не американцы совсем. Менее скоростные, менее мастеровитые, да и Петр Мразек, в отличие от одноклубника Джимми Ховарда, в группе отнюдь не блистал.

Вообще, между сборными России и Чехии можно найти некоторое сходство. В первую очередь в том, насколько оборона уступает нападению. Перекос примерно одинаковый, однако у чехов всего-то две толковых тройки плюс Ржепик, а защита послабее нашей будет. И если оборонцев напрячь давлением и затяжными позиционками, а это у команды Знарка неплохо получается, они начинают серийно ошибаться. Так было с финнами, Канадой и Швейцарией.

Чехи, конечно, ребята цепкие. Но не настолько, чтобы сдержать очень яркую атаку сборной России, всегда находящую себе пространство, что бы соперник ни делал. И попробуй ты у них контроль шайбы забрать. А если вздумаешь прижать к воротам, так в средней всегда найдется адресат, до которого передачи регулярно доходят. Нет, определенно должны вернуться. Под Канаду.

И как тут не вспомнить молодежный чемпионат мира-2012: Гусев, Кучеров, Кузнецов и Василевский из той команды Брагина; Шайфли у «Кленовых»; Раск, Карлссон, Брудин, Клингберг и Нордстрем у шведов; Мразек и Хыка у чехов. Тогда мы тоже остались вторыми в группе, пусть и после «Тре Крунур», в четверти одолели того самого Мразека, в полуфинале вызвали несколько инфарктов безбашенным, но победным матчем с Канадой, и добрались до финала. Где проиграли Швеции в овертайме, но Зибанежада у нее на этот раз нет. И Кузнецов, угодивший тогда в концовке в штангу, бросок заметно подтянул.