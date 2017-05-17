Панарин: Доехали нормально. Все устали, пока ждали поезд
Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал поездку команды на поезде из Кёльна в Париже на четвертьфинальный матч чемпионата мира с чехами.
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«Доехали нормально. Все устали, пока ждали поезд. Сели в него и стали спать. Поезд выбрали из соображения скорости, у нас всё обычно. Случаются такие вещи. Понятие немецкая пунктуальность? Всякое бывает, чего ещё говорить, всё нормально. Повторюсь, что все эти три часа спали, сидели и загорали на солнце, команда сплачивалась. Тренировка сместилась на три часа, сразу после неё пойдём ужинать, но ничего не поделаешь», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.
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