Р. Ротенберг: Зачем вы задаёте вопросы про заговор против России?
Первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с задержкой поезда из Кёльна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира.
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«У сборной России всё в порядке. Заговор против России? А зачем вы задаёте такие вопросы? Мы сосредоточены на своих вопросах — на завтрашней игре с чехами. В поезде все выспались, нас покормили. Всякое может случиться — мы должны быть готовы ко всему. Работа идёт в штатном режиме. Сейчас будем тренироваться, сборную Чехии изучили, у нас есть специальный аналитический штаб. Такие вопросы решаются по умолчанию, был и видеоанализ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.
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