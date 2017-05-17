Р. Ротенберг: Зачем вы задаёте вопросы про заговор против России?

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«У сборной России всё в порядке. Заговор против России? А зачем вы задаёте такие вопросы? Мы сосредоточены на своих вопросах — на завтрашней игре с чехами. В поезде все выспались, нас покормили. Всякое может случиться — мы должны быть готовы ко всему. Работа идёт в штатном режиме. Сейчас будем тренироваться, сборную Чехии изучили, у нас есть специальный аналитический штаб. Такие вопросы решаются по умолчанию, был и видеоанализ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.