Сборная России прибыла в Париж на игру с Чехией

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Россияне выехали из Кельна с трехчасовым опозданием из-за поломки поезда. Сразу же с вокзала команда отправилась на тренировку.

Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.