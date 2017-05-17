Сборная России прибыла в Париж на игру с Чехией
Сборная России прибыла в Париж на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии.
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Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.
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