Сятери: Игра с США будет похожа на матч с Канадой, мы можем победить
Вратарь сборной Финляндии Харри Сятери рассказал о подготовке к четвертьфиналу чемпионата мира—2017 против команды США.
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«Мы начали чемпионат мира не очень удачно, долго вкатывались, крупно проиграли Франции. Мы верили в себя и теперь в четвертьфинале в Кёльне. Не важно, какое место мы заняли, — главное, что попали в
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