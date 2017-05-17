Кузнецов, судьи, Чехия. Семь вопросов по сборной перед четвертьфиналом

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ФОРМАТ ЧМ ПОДВЕЛ РОССИЮ?

Однозначно. Когда ты играешь пять матчей подряд в формате «творим, что хотим», то мысли о собственном величии и слабости следующего соперника отбросить довольно тяжело. Поражение от США это никак не оправдывает, но многие негативные моменты в игре российской сборной, которые обнаружились впервые именно вчера, объясняет.

Например, такие, как серьезные проблемы игроков обороны при игре в своей зоне у бортов и особенно на «пятачке». Именно оттуда Кевин Хэйс и Андерс Ли забросили три из пяти шайб американской сборной. Еще одна (пятая — в пустые ворота) возникла из неудачной попытки выйти из зоны: после перехвата Дилан Ларкин не оставил шансов Андрею Василевскому.

РОССИЯ НЕ ГОТОВА К АМЕРИКАНСКИМ СКОРОСТЯМ?

Не секрет, что именно американские, а вовсе не канадские сборные (любых возрастов) демонстрируют самый скоростной хоккей. И, например, команда Северной Америки на Кубке мира была скорее «звездно-полосатой» по стилю, а не «кленовой».

Дмитрий Орлов отметил, что «ничего сверхъестественного» в игре американцев не было, и ним сложно поспорить, однако есть одно «но»: после пяти предыдущих соперников Годро, Ларкин, Айкел и компания и вправду показались Ртутью, Флэшем и другими «скороходами» из американских комиксов.

Если Россия и встретится с США на турнире еще раз (только в финале), то позволить еще один такой же первый период мы не имеем права.

ЧТО НЕ ТАК С КУЗНЕЦОВЫМ?

Евгений Кузнецов — лучший российский центрфорвард после Евгения Малкина. И своему тезке очную дуэль в серии с «Питтсбургом» он как минимум не проиграл — а скорее выиграл. Но воспитанник «Трактора», как и многие другие наши топовые нападающие, не обладает навыком быстрой адаптации к новым условиям на льду: размеру площадки, партнерам, стилю игры.

В «Вашингтоне» он привык к другому. К тому, что шайбу для прорыва он получает не только в своей, но и средней зоне, уже набрав скорость. Что партнеры по звену (Юханссон и Уильямс) пусть и не обладают его, Кузнецова, техникой, катанием и хоккейным интеллектом, но по максимуму пытаются соответствовать уровню Евгения и подстраиваются под его хоккей.

А что Барабанов, резкий и быстрый, но совсем не комбинационный форвард, что Ничушкин с Ткачевым, которые очевидно находятся не в лучшей форме, Кузнецову с учетом его акклиматизации, совсем не помощники. Ну и сам Евгений не способен на данный момент заставить четвертое звено сыграть на уровне остальных трех.

КУДА СТАВИТЬ КУЗНЕЦОВА?

Олег Знарок пошел в концовке матча с США на логичный эксперимент: поменял местами Наместникова и Кузнецова, передвинув последнего к Панарину и Кучерову. На бумаге — круче звено в российском хоккее найти тяжело, на деле — можно вспомнить вариант с Кубка мира Панарин — Малкин — Кучеров, который настолько не сработал, что вряд ли даже кому-то запомнился.

И теперь Знарку придется серьезно поломать голову, чтобы понять, с кем лучше поставить Кузнецова. Оставить с Панариным и Кучеровым? Вернуть в четвертое звено? Перемешать все тройки?

Трудность выбора в том, что Евгений не тот хоккеист, которого можно засунуть в нижние звенья, если у него не получается игра, и забыть. У него есть еще одна черта, свойственная многим российским форвардам, — когда не идет, он начинает рисковать, поддаваться эмоциям и в бесполезных ситуациях нарушать правила. Вчера его фол стал для сборной фатальным. Больше такого права на ошибку у Кузнецова и Знарка нет.

А ЧТО С СУДЕЙСТВОМ?

Раз уж вспомнили про фолы — стоит и сказать о судействе. Разница в количестве штрафного времени (16−8 в «пользу» россиян и семь попыток большинства для США) неизбежно поднимает вопрос о том, все ли было справедливо. Но вчера игрокам нашей сборной оставалось пенять только на себя — да и Знарок подтвердил, что «виноваты сами».

Не считая удаления Телегина за шесть секунд до конца матча, россияне удалялись шесть раз. Уже упомянутый по поводу подобных «грехов» Кузнецов — выбил клюшку в чужой зоне во время дриблинга, а потом по необъяснимым причинам схватил американца в средней зоне. Четыре минуты Плотникова — неаккуратная игра в большинстве. Два удаления Кучерова — еще два ненужных удара по чужой клюшке. Зуб — опять же оплошность, игра высоко поднятой клюшкой. И почти все удаления — близкие к стопроцентным.

Да, штрафы испортили нам игру в первом периоде и стали причиной неудачи в третьей двадцатиминутке. Но не было ни одного удаления, которое можно назвать необходимым. На турнире уже не будет Италий и Словакий. Любая неосторожность может оказаться последней.

ОПАСАТЬСЯ ЛИ СБОРНУЮ ЧЕХИИ?

Еще как опасаться. Это самая загадочная команда турнира, которая играет нестабильно, но на своем пике она способна свернуть горы. И канадцев чехи возили, и с финнами с 0:3 отыгрались, причем заслуженно, и аутсайдеров давили по 40−50 минут так, что те из зоны не могли выйти. Вчерашний матч с Швейцарией вышел неудачным, но кто знает, так ли упиралась сборная Йозефа Яндача в борьбе за более высокую позицию в группе?

Последние две встречи с чехами в плей-офф обернулись для России настоящим кошмаром. В 2010-м близкий к олимпийскому состав с Малкиным, Овечкиным, Ковальчуком и Дацюком провалился в финале против совсем незвездной (кроме Ягра) команды Владимира Ружички. А через год чехи отправили в отставку Вячеслава Быкова после карнавального матча за бронзу, который закончился со счетом 7:4.

КТО ВЫЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ?

Пара Россия — Чехия — самая непредсказуемая из всех четвертьфиналов. Немцы, подгоняемые двумя десятками тысяч болельщиков, будут умирать на льду, но стандартные пять-шесть шайб от Канады получат. Финны уже многократно удивляли, находясь в статусе андердога, но здесь не тот случай: состав и тренер не позволят использовать классический прием «создать один-два момента и выиграть матч». Американцы как бежали в штыковую во встрече с Россией, так и продолжат — а топ-голкипера у Суоми, чтобы остановить нашествие, на этом турнире нет.