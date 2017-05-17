Кожевников: У сборной России хорошие шансы обыграть чехов

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18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

«У нас хорошие шансы обыграть чехов. Там особых звёзд в команде нет, потому если брать предварительный турнир, то мы выглядели сильнее, предпочтительнее. Если мы будем ненужные удаления хватать, то будет тяжело играть, а так — у нас хорошие шансы на победу», — передаёт слова Кожевникова «Национальная служба новостей».