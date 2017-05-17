Сборная России отправилась в Париж на ¼ финала с Чехией с задержкой в три часа

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Итоговое время задержки составило три часа. Сразу после прибытия на парижский Северный вокзал команда планирует отправиться на тренировку.

18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.