Сборная России отправилась в Париж на ¼ финала с Чехией с задержкой в три часа
Сборная России по хоккею выехала на поезде из Кёльна в Париж, сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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Итоговое время задержки составило три часа. Сразу после прибытия на парижский Северный вокзал команда планирует отправиться на тренировку.
18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.
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