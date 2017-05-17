«Красная машина», которую мы не знаем. С чем Россия подошла к плей-офф?

К чемпионату мира как турниру полно претензий. К каким-то, вроде той, что это вовсе не турнир всех сильнейших, а лишь съезд неудачников Кубка Стэнли, мы привыкли. После таких матчей, как 10:1 с Италией, то и дело поднимается вопрос о сокращении элитной группы. Что до нынешнего турнира, то он наглядно показал, насколько бессмысленным и беспощадным является групповой этап чемпионата мира. Конечно, столь драматичные матчи, как Германия — Латвия, отчасти спасают положение, вызывая сердечные приступы у особо впечатлительных фанатов, но вывесок, которые притягивали бы, как магнит, всё равно ничтожно мало.

Растянутый групповой этап с минимумом статусных матчей заставляет зрителей скучать, а трибуны — пустеть. Афиши игр Дания — Словакия или Италия — Латвия привлекают разве что хоккейных гиков. Удручает и то, что примерно к середине группового этапа, то есть по прошествии первой недели, между командами проводится чёткая линия, которая разделяет фаворитов и аутсайдеров. Как тут не вспомнить времена, когда на чемпионатах мира был второй групповой этап, где элиту сталкивали лбами, а команд было всего 12? Это та ностальгия, которая стоит того, чтобы ей поддаться.

Цитата Все эти фиктивные разгромы карликов наводят пелену на глаза, разрывая и без того хлипкую связь с реальностью.

Семь матчей на групповом этапе. Почти две недели. Казалось бы, за это время тренеры должны вдоль и поперёк изучить возможности игроков, а болельщики — понять, на что претендует их сборная. Про сборную России мы такого сказать не можем. Если бы не матч с американцами, к четвертьфиналу мы бы подходили в розовых очках и под аккомпанемент военных песен про «Красную машину», сборную СССР и скорую расплату над канадцами. Все эти фиктивные разгромы карликов наводят пелену на глаза, разрывая и без того хлипкую связь с реальностью.

Способствовал этому не только регламент чемпионата мира, но и календарь сборной России. На групповом этапе у неё было всего два соперника, которые были в состоянии устроить нашей команде хороший тест, но матчи с ними были раскиданы по разным полюсам, а между ними — сплошной курорт, который лишь усыплял бдительность. К тому же потерю очков в игре со шведами можно связать с началом турнира, а поражение от американцев объяснить усталостью, что и сделал Знарок. За первое место в группе россиянам пришлось играть на следующий день после того, как они провели вечерний матч с латвийцами. Если бы эти матчи-проверки были размазаны по групповому этапу ровным слоем, выявить ошибки получилось бы гораздо раньше, а времени на их исправления осталось бы больше.

Вот, скажем, наша оборона. Андрея Миронова, у которого даже при встрече с итальянцами порой тряслись коленки, Знарок усадил на лавку сразу после того, как из Вашингтона прибыл Дмитрий Орлов. То, что новобранец «Колорадо» самое слабое звено российской обороны, было настолько очевидно, что проверка американцами и не понадобилась. А вот о том, что наш самый молодой защитник Иван Проворов может в один момент откровенно «поплыть», до встречи с США можно было только догадываться.

Тренерский штаб сборной России ещё до матча с американцами несколько раз публично высказывал обеспокоенность обороной. На одной из тренировок этому даже уделили особое внимание, подробно разбирая, как в той или иной ситуации должны действовать защитники. Да только масштаб бедствия никто толком не представлял. Сухая серия из 180 минут создала приятную, но чертовски опасную иллюзию бетона в своей зоне. Американцы её благополучно разрушили, забросив Андрею Василевскому четыре шайбы и ещё одну в пустые ворота.

Цитата Все эти фиктивные разгромы карликов наводят пелену на глаза, разрывая и без того хлипкую связь с реальностью.

Вдруг выяснилось, что по этому турниру претензий не может быть только к паре Киселевич — Гавриков. С показателем «+8» два защитника-дебютанта, а также шведы Ландеског и Нюландер являются самыми полезными игроками чемпионата мира. Четыре года назад, когда россияне «сгорели» американцам в четвертьфинале со счётом 3:8, Антон Белов умудрился избежать минуса по показателю полезности. Но стоило ему встретиться со сборной США в Кёльне, как наружу вылезли детские ошибки в своей зоне. Наш самый опытный игрок, призванный на фоне юных партнёров стать столпом обороны, дал сбой при первом же серьёзном давлении.

Пока не очень понятно, кто в этой сборной лидер. Евгений Кузнецов в решающий момент матча с американцами хватает два удаления и «хоронит» сборную России. Никита Кучеров хоть и забил на этом турнире пять шайб, со шведами и американцами не показал ничего, сыграв расхлябанно. Вадим Шипачёв и партнёры? Вспоминается, как они точно так же рвали всех и вся на групповом этапе московского чемпионата мира, но пропали с радаров с наступлением плей-офф. С Панариным эта тревожная метаморфоза происходит не только в сборной, но и в клубе. Показательно и то, что Белов, которому капитанская нашивка перешла от Сергея Мозякина, продолжает хранить молчание. Для контраста Янис Спруктс и Каспарс Даугавиньш после тяжелейшего поражения от немцев по полчаса отвечали на вопросы журналистов, полностью осознавая свою роль.

О чём можно говорить с полной уверенность, так это о том, что на эту сборную чертовски приятно смотреть. Особенно после тех мучений, что порой сопровождали команду Знарка на Евротуре. Это одновременно рабочая и креативная команда, что встречается крайне редко. В составе почти нет игроков, которые воспринимают хоккей как рутинную работу. Любопытно и то, что буквально каждое звено имеет собственное лицо. «Шипачёвцы» буквально рождены для ажурной позиционки, ребята из «Тампы» в охотку колют соперников контратаками, а чекинг-лайн во главе с Андроновым выполняет роль эдакой АЭС, дающей сборной энергию. В самом процессе наблюдения за этой командой есть азарт: что эти парни выкинут на этот раз? Сборная России приучила к тому, что чуть ли не в каждой атаке достаёт кролика из шляпы.

Цитата О чём можно говорить с полной уверенностью, так это о том, что на эту сборную чертовски приятно смотреть.