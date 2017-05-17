Отправление поезда с хоккеистами сборной России задерживается на неопределенный срок

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Ранее работник станции сообщил ТАСС, что поезд ремонтируют. По расписанию состав должен был отправиться в Париж в 13:42 мск, но его отправка была отложена сначала на 90 минут, а затем — на неопределенный срок. Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что задержка поезда не повлияет на распорядок сборной России.

Предполагается, что поезд отправится в 16:25 мск.

Россияне во вторник в Кельне уступили команде США в заключительном матче предварительного этапа и заняли второе место в группе А. Поскольку немцы обыграли команду Латвии и заняли четвертое место, россияне сыграют свой матч в плей- офф в столице Франции.

Матч россиян с чехами пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.